„Обојени програм“ годинава на Прилепскиот џез фестивал

Во организација на здружението за субкултура ПП ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ, во недела на 24 август 2025 година со концертот на Next To Silence на археолошкиот локалитет Врбјанска Чука ќе започне четиринаесеттиот прилепски џез фестивал „Prilep Jazz Weekend“ кој оваа година ќе трае седум дена, од 24 до 30 aвгуст 2025 година.

Првите четири дена ќе ги проследиме концертите од OFF програмата кои ќе се одржат на археолошкиот локалитет Врбјанска Чука и во клубот „Калинка“, додека концертите од официјалниот дел на програмата, публиката ќе може да ги проследи на летната сцена од НУЦК „Марко Цепенков“.

Прилепскиот џез фестивал и овој пат ќе понуди одлична програма со повеќе концерти и перформанси, со што ветува доживување на ново и незаборавно искуство на сите љубители на добрата музика.

Во своето четиринаесетто издание, оваа година прилепскиот џез фестивал ќе се претстави со следната програма:

OFF програма што ќе трае од 24 до 27 август :

– Акустичен концерт на бендот Next to Silence на археолошкиот локалитет

Врбјанска Чука.

– DJ сет на ШУРБЕ ( клуб Калинка)

– Концерт на прилепскиот бенд DIATTIC (клуб Калинка)

– DJ сет на ZGROWETIN ( клуб Калинка)

Во официјалниот дел на програмата македонската јавност на летната сцена од ЦК

„Марко Цепенков“ ќе може да ги проследи следните бендови :

Четврток 28 август 2025

Фестивалот ќе го отвори тенор саксофонистот Блаж Шваган со неговиот бенд Blaž Švagan Quartet и ќе ни се претстават со нивниот најнов материјал насловен Absolute Candor снимен во New York кон крајот на 2024г. Стилски, музиката може да се опише како модерен џез, кој се инспирира од дет металот и научната фантастика. Има неколку моменти со висока енергија, но во исто време оваа музика дозволува многу простор, со добра количина на смиреност.

Во продолжение на вечерта публиката ќе може да ужива во еден несекојдневен перформанс, џем – сешн, со кој ќе се оддаде почит на младиот клавијатурист и композитор Филип Стеваноски, кој минатата година настапи на нашиот фестивал со својот бенд и остави незаборавен впечаток. На истиот ќе настапат врвни музичари, пријатели и поранешни членови од неговиот состав — обединети преку музиката што Филип ја живееше и ја носеше во себе: Панко Гелев, Јован Цветковиќ, Боро Шопов, Филип Крстевски, Ѓоле Максимовски, Дино Милосављевиќ, Гоце Стевковски, Кирил Кузманов, Трајче Велков,Ѓоле Грујовски, Маја Капсарова, Владан Дробицки, Владимир Четкар итн…

Петок 29 август 2025

Втората вечер ќе започне со настапот на бендот од Скопје, The Local Blue, од кои ќе имаме можност да слушнеме инструментален краут рок со забележливи психоделично-динамични акценти… уникатна спојка на една звучна палета од психоделичен, стоунер, спејс и пост рок..

На крајот од денот PJW ќе биде домаќин на TOKU, претставник од њујоршката џез сцена, кој на фестивалот во Прилеп ќе настапи со SAMURAI JAZZ QUARTET во придружба на врвни македонски артисти кои оставиле голем белег во Jazz & World music на меѓународната сцена : Оливер Јосифовски, Симеон Петров и Александар Петров.

TOKU (познат како Џез Самурај) е џез вокалист и свирач на flugelhorn од Niigita, Јапонија, кој зад себе има 14 издадени албуми за Sony Music, а од 2021 година тргнува на патување за да се поврзе со светот преку својата музика…

Фестивалот ќе го затвориме со концертите на дуото Кондовски/Дробицки и ОБОЈЕНИ

ПРОГРАМ.

Сабота 30 август 2025

Амбиентално – синематски стил на музика преку реализација на проектот „Ноќен пејсаж“ на публиката во Прилеп ќе и презентираат Глигор Кондовски и Владан Дробицки.

„Соникантен пејзаж што нежно се движи кон вашите уши, а потоа ја исполнува вашата внатрешност со богат и прекрасен звук. Темно, а сепак полн со живот и копнеж. Современ, а сепак евокативен. Кратка меморија или поглед во ноќното небо.“

Фестивалот ќе го затворат легендaрните ОБОЈЕНИ ПРОГРАМ кои повеќе од четири децении се присутни на сцената за да не радуваат и повеќе од триесет години не настапил во Македонија.

Бендот што кога прв пат ќе го слушнеш, остануваш верен на него се додека слободата и бунтот тлее во тебе.

Prilep Jazz Weekend е веќе четиринаесет години домаќин на најдобрите имиња од македонската, балканската и на дел од европската џез сцена и е позициониран на картата на значајни музички манифестации, не само во Република Македонија, туку и еден од позначајните во регионот воопшто. Во изминатите години сите што настапија на неговата сцена, оставија белег во креирањето на фестивалската историја и извршија силно влијание врз прилепската публиката.

Фестивалот е поддржан од Министерството за култура, Општина Прилеп и неколку

општествено одговорни компании.

Влезници за Prilep JAZZ Weekend може да се купат на плоштадот во #CityTobacco.