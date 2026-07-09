Новиот непријател на НАТО е термометарот

Екстремната топлина сè повеќе ги загрозува плановите на НАТО додека главниот фокус на лидерите на алијансата во Анкара е исполнување на обврските преземени во 2025 година за значително зголемување на трошоците за одбрана.

Рекордните температури што ја зафатија Европа во текот на изминатиот месец, сепак, покажуваат дека територијата што ја штити НАТО сега е многу потешка за одбрана. Покрај воените капацитети, земјите-членки мора да инвестираат во заштита на храната, водата, транспортот, енергијата и здравствените системи на кои се потпираат армиите.

Европа доживува невидени топлински бранови, а воениот персонал не е исклучок. Франција ја забележа највисоката температура досега од 44,3°C, најмалку 40 лица се удавија додека се обидуваа да избегаат од топлината, а железничките и нуклеарните централи беа привремено затворени поради високите температури. Шпанија, Италија, Германија и Обединетото Кралство, исто така, објавија рекордни јулски температури. Од 28 јуни, Светската здравствена организација процени дека повеќе од 1.300 дополнителни смртни случаи се регистрирани во Европа од 21 јуни, вклучувајќи околу 1.000 само во Франција.

Се очекува бројот да се зголеми како што ќе се финализираат податоците. Во летото 2022 година топлотните бранови убија речиси 62.000 луѓе во Европа. За споредба, терористичките напади предизвикаа околу 6.700 смртни случаи низ целиот свет таа година.

Упатствата на Министерството за одбрана на Велика Британија за спречување на болести поврзани со топлина препорачуваат командантите да ги разгледаат физички напорните активности секогаш кога Националната метеоролошка служба ќе издаде црвено предупредување за топлина – како што беше случајот во Англија во јуни. Екстремните временски услови влијаат и на семејствата на припадниците на вооружените сили преку евакуации, затворање на училишта и оштетување на домовите, што неизбежно влијае на моралот и концентрацијата на персоналот.

Топлотните бранови не се само за луѓето. На самитот во Хаг минатата година, земјите од НАТО се согласија да потрошат 3,5% од БДП за основна одбрана до 2035 година и до 1,5% за отпорност и инфраструктура поврзана со безбедноста.Подготовката за екстремна топлина и други влијанија од климатските промени е клучна и за двете.

Инвестирањето во одбраната мора да биде усогласено со затоплувањето на климата, а средствата за отпорност мора да вклучуваат адаптација на критичната цивилна инфраструктура. Високите температури ги искривуваат и омекнуваат пистите, ги свиткуваат железничките линии и ги прават поправките потешки и заморни. Во 2022 година, Кралските воздухопловни сили на Велика Британија беа принудени да ги пренасочат авионите кон други писти откако коловозот во воздухопловната база Бриз Нортон омекна од топлината. Топлиот воздух го намалува капацитетот на носивост на авионот, го продолжува растојанието на полетување и го отежнува искачувањето. Ова е особено точно за хеликоптерите, кои се неопходни за експедициски операции.

Бастиен Алекс, експерт за клима за француската армија, напиша во списанието на Министерството за одбрана дека кога температурите надминуваат 45 степени Целзиусови, војската мора да размисли повторно за тоа како ги користи хеликоптерите во области со екстремна топлина. Можеби ќе бидат потребни два хеликоптери за извршување на истата мисија наместо еден, што значи дополнителен пилот, повеќе гориво и покомплицирана логистика.

Перспективата е алармантна – француска студија предвидува дека до 2050 година некои топли региони би можеле да имаат 120 дена годишно со температури над 45 степени, додека во 2020-тите имало само пет такви дена годишно во Сахел.

Земјите-членки мора да инвестираат и во она што авторот го дефинира како „мултипликатори на стабилност“ – системите за храна, вода и енергија што ги одржуваат општествата во време на криза.

Шоковите предизвикани од екстремната топлина во сиромашните и климатски ранливи земји можат да предизвикаат нестабилност, конфликт и миграција, што пак може да влијае на европската безбедност преку зголемен миграциски притисок, нарушени синџири на снабдување и потреба од поголеми воени и хуманитарни операции.

Во 2022 година, топлотниот бран во март уништи голем дел од жетвата на пченица во Индија, токму кога руската инвазија на Украина го попречуваше извозот на жито преку Црното Море. Њу Делхи го забрани извозот на пченица, зголемувајќи ги глобалните цени и особено силно погодувајќи ги земјите зависни од увоз како Судан, продлабочувајќи ја економската криза непосредно пред да избувне граѓанската војна.

Нов извештај предупредува дека следниот таков шок би можел да биде уште потежок. До 2040 година, климатските промени повеќе од трипати ја зголемуваат веројатноста за истовремени неуспеси на жетвата на пченица во Индија, Франција и Германија. Ова би можело да доведе до нагло зголемување на цените на храната во Европа, споредливо со првата година од војната меѓу Русија и Украина, и немири слични на оние за време на Арапската пролет кај партнерите на НАТО зависни од увоз, како што се Мароко и Алжир.

Ова сценарио покажува дека многу земји од НАТО остануваат изложени на ризиците што топлотните бранови ги претставуваат за сопственото земјоделство, синџирите на исхрана и критичната инфраструктура. Поблиската соработка меѓу експертите за отпорност, енергија, екстремни временски настани и безбедност на храната би овозможила подобро планирање и поефикасно користење на ресурсите со поврзување на воената подготвеност, заштитата на цивилната инфраструктура и стабилноста на прехранбените системи.

Недостатокот на подготовка за екстремни временски настани, исто така, го зголемува ризикот од хибридни закани. Злонамерните актери користат природни катастрофи за ширење дезинформации насочени кон поткопување на јавната доверба во институциите. На пример, полски експерт за сајбер безбедност забележува дека неодамнешниот топлотен бран доведе до нагло зголемување на лажните објави на социјалните медиуми во кои се обвинува „светска влада“ за контрола на времето. Ова го следи познатиот модел на руската пропаганда, според која војската користи „климатско оружје“, а владите трошат пари на Украина, наместо на сопствена отпорност.

Затоа, НАТО треба да ги ажурира своите основни барања за отпорност и да им помогне на земјите-членки да ги насочат своите инвестиции кон овие ризици. Таквиот пристап го следи концептот на целосна одбрана развиен од нордиските земји, кој го гледа целото општество како дел од одбранбениот систем и ја поврзува цивилната инфраструктура со воената подготвеност.Најновите членки на Алијансата, Финска и Шведска, веќе го предводат патот во оваа област.

Шведската национална безбедносна стратегија 2024 ја нагласува важноста на домашното производство на храна за отпорноста на земјата и предупредува на влијанието на екстремните временски настани врз земјоделството. Финска го применува овој пристап во пракса преку Националната агенција за вонредни снабдувања, која одржува резерви на жито од околу девет месеци и ги обврзува приватните компании да складираат залихи на стратешки материјали, обезбедувајќи заштита во случај на блокада и неуспех на земјоделските култури.

Нов инструмент што Алијансата ќе го има на располагање е Банката за одбрана, безбедност и отпорност (DSRB), поддржана од Канада. Институцијата има за цел да инвестира во иновации во областа на одбраната и безбедноста, осигурувајќи дека финансираните технологии се отпорни на екстремни временски услови. Банката, исто така, ќе работи на зајакнување на синџирите на снабдување со користење на ажурирани податоци и анализи за климатските ризици.

Предноста на овој пристап е што е директно поврзан со основната мисија на НАТО. И покрај противењето на администрацијата на Трамп на политиките за климатските промени и откажувањето на голем број климатски иницијативи во Пентагон, министерот за одбрана Пит Хегсет во интерно писмо изјави дека американската војска останува одговорна за зајакнување на воените капацитети против екстремни временски настани, проценка на нивното влијание врз операциите и ублажување на поврзаните ризици. Во оваа рамка спаѓаат предложените мерки.

Секако, НАТО не е единствената структура што работи во оваа насока. За европските сојузници, Европската Унија, исто така, игра важна улога, бидејќи веќе вклучува отпорност на инфраструктурата во задолжителното законодавство. Директивата за отпорност на критична инфраструктура е во сила од јануари 2023 година и усвојува пристап што ги опфаќа сите видови закани, вклучително и екстремни временски настани.

Документот предупредува дека топлотните бранови и бурите го скратуваат животниот век на инфраструктурата доколку не се преземат мерки за прилагодување. До средината на јули, земјите-членки мора да ги идентификуваат критичните локации што ќе бидат потребни за спроведување мерки за намалување на ризикот од катастрофи и прилагодување кон климатските промени.

Европската комисија веќе подготвува интегрирана европска рамка за отпорност на климата, која треба да се усвои до крајот на 2026 година. Целта е подготвеноста на ЕУ за климатски ризици да биде поамбициозна и координирана преку комбинација од обврзувачки правила, економски инструменти и информациски механизми. Два елементи се од особено значење: заедничко референтно сценарио за затоплување од 3°C, наспроти кое сите земји и сектори, вклучително и одбраната, ќе мора да ги планираат своите активности, и јасна распределба на одговорностите меѓу секторите.

Билатералната соработка, исто така, може да придонесе за овие напори. Договорот за безбедност и одбрана меѓу Европската Унија и Обединетото Кралство, постигнат во мај 2025 година, создава можности за координирање на инвестициите во отпорност и покрај Брегзит.

Земјите од НАТО имаат потреба од пристап што ја одразува модерната безбедносна средина, во која климатските промени, хибридните закани и глобалните системски шокови сè повеќе влијаат врз безбедноста на Алијансата. Лидерите мора да остават јасен мандат – дека трошоците за одбрана треба да вклучуваат и инвестиции во прилагодување кон екстремни временски настани и за вооружените сили и за цивилното население.