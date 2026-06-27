Нов земјотрес во Венецуела

27/06/2026 09:25

Нов земјотрес, со јачина од 4,7 степени според Рихтеровата скала, го погоди северниот брег на Венецуела во петок попладне по локално време, со епицентар 86 километри северозападно од главната зграда Каракас, соопшти Европско-медитеранскиот сеизмолошки центар.

Според соопштението, земјотресот бил на длабочина од 10 километри.

Во ноќта помеѓу среда и четврток, земјотреси со јачина од 7,2 и 7,5 степени според Рихтеровата скала ја погодија Венецуела, во која, според досегашните официјални податоци, загинаа најмалку 920 лица, а 3.360 лица се повредени.

Околу 50.000 лица се водат како исчезнати.

Геолошкиот завод на САД предвиде висок потенцијал за повеќе од 10.000 смртни случаи, што би ги направило овие земјотреси меѓу најсмртоносните во Латинска Америка во последниот век.

Ла Гваира, крајбрежен град во близина на Каракас, беше најтешко погоден, бидејќи најмалку 100 згради, вклучувајќи и високи станбени згради, се урнаа до темели.

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