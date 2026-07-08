Нов енергетски колапс во Куба ја продлабочи кризата: Жителите на Хавана излегоа на улиците

Жителите на неколку населби во кубанската престолнина Хавана излегоа на улиците за да протестираат против продолжените прекини на електричната енергија, додека властите се обидуваат да ја обноват електричната мрежа по колапсот што го погоди целиот остров по трет пат оваа година, објави Ројтерс во среда.

Милиони Кубанци сè уште беа без струја и покрај тврдењата на властите дека поголемиот дел од земјата е повторно поврзан со мрежата. Операторот на електричната мрежа на Куба, UNE, соопшти дека мрежата е повторно поврзана од покраината Пинар дел Рио на запад до Холгин на исток од земјата, но вториот по големина град, Сантијаго де Куба, сè уште беше без струја.

Снабдувањето беше прекинато во понеделник, кога целиот остров остана без електрична енергија по трет пат оваа година. Властите наведуваат дека главниот проблем е недостатокот на гориво, поради што не е можно целосно да се врати производството на електрична енергија, објавува Ројтерс.

Куба под санкции на САД

Соединетите Американски Држави ги прекинаа испораките на гориво за Куба во јануари, а потоа воведоа нови санкции за да извршат притисок врз комунистичката влада да се согласи на политички разговори. Вашингтон бара демократски избори и ослободување на политичките затвореници.

Кубанските власти и Обединетите нации веруваат дека санкциите на САД се спротивни на меѓународното право и ги загрозуваат човековите права на жителите на островот.

„Не гледам брзо решение за овој проблем. Нашите електрани се застарени, а нема гориво“, рече жителот на Хавана, Амаури Гонзалез.

Во некои делови од округот Санта Фе, електричната енергија беше обновена кратко време по почетокот на протестите.

Преговорите се во стагнација со месеци

Преговорите меѓу Хавана и Вашингтон се во стагнација во последните месеци. Американскиот амбасадор во Обединетите нации, Мајкл Валц, на дебатата на Генералното собрание на ОН во вторник изјави дека кубанската влада е одговорна за недостигот на електрична енергија, повикувајќи ја да „го промени својот начин на живот и повторно да ги вклучи светлата за својот народ“.

Повеќето од земјите што учествуваа во дискусијата го повикаа Вашингтон да ја укине блокадата и санкциите за кои веруваат дека сериозно ја погодиле кубанската економија.