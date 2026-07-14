Норвешката федерација ги даде сите приходи од билетите за Газа

Норвешката фудбалска федерација одлучи да ги донира сите приходи од продажбата на билети за квалификацискиот натпревар за Светското првенство во 2026 година против Израел за хуманитарна помош на жителите на Газа.

Собраните пари ќе бидат насочени кон медицински и хуманитарни организации кои работат во областа, вклучувајќи ги „Лекари без граници“ или „Лекари без граници – МСФ“.

Овие организации обезбедуваат здравствена заштита, лекови и друга потребна помош за жителите погодени од конфликтот.

Норвешката фудбалска федерација објасни дека со оваа иницијатива сакаат да обезбедат конкретна поддршка на цивилите кои се соочуваат со тешка хуманитарна криза, без оглед на политичките околности.

Одлуката предизвика бројни реакции во јавноста и на социјалните мрежи. Многумина го пофалија потегот на норвешката федерација, истакнувајќи го како пример за тоа како спортот може да им помогне на луѓето на кои им е најпотребна помош.