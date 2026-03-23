Нина Бадриќ го посети гробот на Тоше во Крушево: „Никогаш заборавен“

Хрватската поп-ѕвезда Нина Бадриќ го посети Крушево, родниот град на нејзиниот пријател и колега Тоше Проески. За време на престојот во Северна Македонија, каде што настапуваше во Битолa, таа одлучи да го посети градот и сподели видеа на социјалните мрежи кои ги трогнаа нејзините следбеници.

Посета што долго ја посакуваше

Нина сподели фотографии од Крушево на Инстаграм, вклучувајќи ги и оние од неговиот спомен-дом и манастирот „Свето Преображение“. „Си ветив одамна дека еден ден ќе дојдам во Крушево да запалам свеќа за нашиот Тоше и да го видам неговиот спомен-дом и роден град“, напиша таа.

Во објавата, таа го опиша како врвен уметник и уште подобар човек, чија скромност, топлина и енергија беа запаметени од сите што го познаваа. „Остави траен впечаток врз нас. Тој беше најдобриот пејач што некогаш сум го слушнал, најскромниот човек што некогаш сум го сретнал, прекрасно момче со посебни очи. Никогаш заборавен и засекогаш сакан.“

Тие беа пријатели и соработници

Нина и Тоше беа блиски пријатели и често соработуваа. Ја делеа сцената, а Проески ја напиша познатата балада „Знам те ја“ за неа. Бадриќ сè уште често ги изведува своите песни на концерти денес, оддавајќи му почит. Тоше Проески, чие вистинско име беше Тодор Проески, трагично загина во сообраќајна несреќа во близина на Нова Градишка во 2007 година, а неговата смрт го потресе целиот регион.