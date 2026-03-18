Никол Кидман наводно е во врска со овој актер, најголем кошмар на Кит Урбан

Никол Кидман, за која се тврди дека е во врска со актерот Сајмон Бејкер, наводно е „кошмар што стана реалност“ за поранешниот сопруг на добитничката на Оскар, Кит Урбан. Веста дојде откако на интернет кружеа неколку гласини за романса помеѓу колешките од „Скарпета“.

Кидман и Бејкер ги воодушевија обожавателите со нивната блескава хемија додека го красеа црвениот тепих на премиерата на новата серија во Њујорк, држејќи се за раце. Наводно, тоа не ѝ се допаѓа на кантри ѕвездата. Кидман и Урбан се разделија со развод во јануари 2026 година, со што завршија нивните 19 години брачен живот.

Поранешниот сопруг на Никол Кидман, Кит Урбан, наводно се чувствува „загрозен“ од гласините за врска околу неговата поранешна сопруга и нејзиниот колега од „Скарпета“, Сајмон Бејкер. Како што објави Woman’s Day, извор им рекол дека „Гледањето на Никол и Сајмон како се држат за раце било еквивалентно на гледање на неговата најдобра другарка со неговата сакана и тоа му направило многу.“

Инсајдерот продолжил: „Тој знаел дека е природно таа да се потпира на Сајмон.“ Лицето објаснило: „Тој бил тука и за Наоми [Вотс] по нејзиното разделување од Лиев.“ Тие исто така додале: „Разликата е во тоа што тогаш Сајмон не бил сам.“

Во меѓувреме, изворот му рекол на новинската агенција дека поранешниот сопруг на Никол Кидман, Кит Урбан, „се надева дека само го претеруваат тоа за насловните страници.“ Тие продолжиле: „Но, дури и тогаш му се чини како предавство.“

Инсајдерот изразил: „Бидејќи и Никол и Сајмон знаат колку дури и навестувањето за романса меѓу нив ќе го повреди.“ Лицето потоа тврдело: „Тој веќе се сомневал дека се зближиле додека снимале.“ Тие исто така додале: „Ова е неговиот најлош кошмар што се остварил.“

Во меѓувреме, новата серија на Никол Кидман и Сајмон Бејкер, „Скарпета“, премиерно се прикажа на Amazon Prime Video на 11 март. Двајцата актери играат брачна двојка, д-р Кеј Скарпета и Бентон Весли, во серијата.