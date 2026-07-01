Нетанјаху нареди целосно уништување на инфраструктурата на Хезболах

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху ѝ наложи на армијата да ја уништи инфраструктурата на шиитската милиција Хезболах, поддржана од Иран, во јужен Либан, наведе синоќа владината прес-служба, пренесува ДПА.

За време на посетата на трупите, Нетанјаху се осврна на сите надземни и подземни објекти што милицијата ги користела за напади врз Израел, како што се тунелите.

„Ова е наредбата: не оставајте ништо зад себе, а вие го правите тоа“, рече Нетанјаху.

Дополнително, војниците треба веднаш да дејствуваат ако идентификуваат закана за нивните животи, рече Нетанјаху. Тој, исто така, ја отфрли можноста за повлекување на армијата од граничната област сè додека Хезболах не биде целосно разоружан и повеќе не претставува закана за Израел.

Нетанјаху го опиша Хезболах како најважната врска во оската на сојузниците на Иран. Според него, околу осум отсто се останати од тоа што некогаш биле 150.000 ракети и проектили. Тој, исто така, рече дека Израел убил околу 9.000 „терористи“ во Либан. Најважната мерка била да се создадат тампон и безбедносни зони помеѓу Хезболах и северен Израел.

Либанската влада и Хезболах ја опишуваат „безбедносната зона“ еднострано наредена од Израел како окупација што го крши меѓународното право. Според географските пресметки на либанските медиуми, областа контролирана од Израел во јужен Либан опфаќа околу 620 квадратни километри. Ова одговара на околу шест отсто од површината на земјата, потсетува ДПА.