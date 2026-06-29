Нервоза во руските елити: „Сите размислуваат како да ги извлечат парите и да си заминат“

Меѓу руските елити расте нервозата поради потенцијалната воена ескалација на која би можел да се послужи Владимир Путин како одговор на нападите со долг дострел против Русија, објавува „Вашингтон пост“.

Серија напади со дронови, кои погодија девет од 10-те најголеми рафинерии за нафта во Русија, како и одбранбени постројки во Воронеж, Волгоград и регионот Тула, ја зголемува вознемиреноста кај службениците кои веќе се борат да ја одржат економијата на површина и да одржат големиот буџетски дефицит.

„Нема доволно системи за воздушна одбрана за да ја заштитат нашата инфраструктура, тоа е јасно“, изјави еден московски бизнисмен за „Пост“. „Никој не знае што да прави за да го зголеми производството. Ова е тешка ситуација што Путин и неговиот внатрешен круг очигледно не ја очекувале. Тие не беа подготвени за долга војна и не се подготвени за војна со дронови“.

Ескалацијата на украинските напади, кои се закануваат да го изолираат Крим и веќе ја предизвикаа најлошата криза со гориво во историјата на земјата, се влошуваат од влошувањето на геополитичката ситуација, забележува „Пост“: Доналд Трамп се закани со нови санкции, го пофали украинскиот претседател Володимир Зеленски и за прв пат ја потпиша декларацијата на Г7, ветувајќи поддршка за територијалниот интегритет на Украина. Сето ова се јасни „ѕвона за тревога“, вели друг извор близок до рускиот дипломатски кор.

Падот на цените на нафтата дополнително ќе ја комплицира економијата: по договорот меѓу САД и Иран, цената на барел руска сурова нафта од типот Урал падна на 50 долари, додека Министерството за финансии треба да најде средства за зголемување на воените трошоци, кои сочинуваа секоја втора рубља потрошена од буџетот и две третини од даночните приходи во првиот квартал.

Со оглед на „масивниот дефицит“ и речиси исцрпениот Национален фонд за благосостојба, владата ќе позајмува повеќе, што пак ќе ја поттикне инфлацијата, изјави поранешен висок финансиски службеник за „Пост“.

Сепак, Путин веројатно нема да подлегне на притисокот и веројатно ќе бара начини да ги интензивира одмаздничките напади врз Украина. „Се чини дека сме на пат кон нов циклус на ескалација“, изјавил извор близок до дипломатскиот кор за весникот.

Меѓу деловната заедница расте загриженоста дека државата ќе се обиде да се вкорени во приватните заштеди за да ја финансира војната, објавува „Пост“. Гласините за конфискација на депозити, кои циркулираат од крајот на 2024 година, добија неочекуван пресврт во јуни, кога лидерот на Комунистичката партија Генадиј Зјуганов одеднаш предложи „мобилизирање“ на банкарските депозити на домаќинствата и корпорациите. Иако подоцна ги отфрли своите изјави, ова не ги смири стравувањата. „Владата може да се обиде да добие пари на кој било начин. Сите размислуваат како да ги повлечат своите пари и да си заминат“, изјавил еден московски бизнисмен за „Вашингтон пост“.

Овој недостаток на подготвеност е типичен за системот на Путин, каде што сè е изградено врз неговата доминантна улога, а координацијата меѓу гранките на власта е слаба, нагласува Татјана Станова, виш соработник во Карнеги центарот за Русија и Евроазија. „Ова е траен проблем за руските власти“ и „сериозен тест за руската економија и население“, нагласува таа. „Останува прашањето дали имаат план за дејствување или разбирање за тоа како да се справат со оваа ситуација.“