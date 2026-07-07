НАТО ја заменува флотата од Студената војна со нови шведски авиони, Боинг остана со празни раце

НАТО во вторникот објави план од околу 4,5 милијарди долари за купување до десет авиони за надзор Saab GlobalEye за да ги замени застарените авиони за рано предупредување AWACS, што му даде на шведскиот систем конкуренција пред конкурентското решение од американскиот производител на авиони Boeing.

Генералниот секретар на алијансата, Марк Руте, рече дека замената на авионите од времето на Студената војна со Систем за воздушно предупредување и контрола (AWACS) ќе „осигура дека… капацитетите за надзор и рано предупредување на НАТО ќе останат силни и веродостојни во наредните децении“, рече тој за време на настан на самитот на НАТО.

Руте се потруди да ја нагласи меѓународната природа на системот, кој е монтиран на авионите Bombardier Global 6500, додека американскиот претседател Доналд Трамп ги притиска сојузниците да трошат повеќе за одбрана и да купат повеќе американска опрема.

„Како и неговиот претходник, GlobalEye е трансатлантска програма водена од европската и канадската индустрија со значаен придонес од американската индустрија. Тоа е вистинска приказна за успех, повторно, постигната во рамките на НАТО“, им рече тој на претставниците на алијансата.

GlobalEye е конкурент на E-7 Wedgetail на Боинг, авион за рано предупредување и команда и контрола базиран на авионот 737.

Извршниот директор на Saab, Микаел Јохансон, ја процени набавката на до 4,5 милијарди долари и им рече на новинарите дека шведската компанија би можела да започне со испораките во 2030 година ако наскоро се потпише договор.

Тој додаде дека конечната цена не е договорена, но дека може да биде помеѓу 400 и 450 милиони долари по авион.

Конечниот број на авиони сè уште не е познат бидејќи се водат дискусии дали да се нарача поскапа верзија способна за полнење гориво од воздух.

Сегашната флота на AWACS може да се полни гориво во лет, што се покажа како вредно за мисиите во близина на Украина.