Најголемата руска рафинерија престана да работи по нападот на украински дронови

Најголемата руска рафинерија за нафта, рафинеријата „Омск“, во сопственост на „Гаспром нефт“, ја прекина преработката на сурова нафта на 6 јули поради напад со дронови, изјавија за Ројтерс два индустриски извори.

Според нивните податоци, единицата за дестилација на сурова нафта АВТ-10 во рафинеријата, со капацитет од 22 милиони тони годишно, беше оштетена и се запали. Таа обезбедуваше 38% од капацитетот на рафинеријата, или 24.500 тони дневно.

Исто така, според извори на Ројтерс, единицата АВТ-11, дизајнирана да преработува 24.000 тони нафта (37% од капацитетот на рафинеријата) и 3.400 тони гасен кондензат (5% од капацитетот на рафинеријата) дневно, беше исклучена.

Од вторник, Рафинеријата за нафта Омск, која претставува 8 отсто од сите рафинерии на нафта во Русија, престана да продава големопродажни количини бензин и дизел гориво на Берзата за стоки и суровини во Санкт Петербург.

Сместена на 2.500 километри од украинската граница, Рафинеријата за нафта „Омск“ беше нападната во понеделникот. Долго време, таа остана последната неоштетена рафинерија меѓу врвните рафинерии за нафта.

Ополномоштениот претставник на рускиот претседател во Сибирскиот федерален округ, Анатолиј Серишев, во вторник извести дека нападот со беспилотни летала врз Рафинеријата за нафта „Омск“ оштетил „структури“. Минатата година, рафинеријата произведе 5 милиони тони бензин, 8 милиони тони дизел гориво и 500.000 тони гориво за котли.