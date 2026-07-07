Најџел Фараж поднесе оставка на местото пратеник

Најџел Фараж поднесе оставка од функцијата член на британскиот парламент во вторникот за да овозможи интензивна проверка на неговите финансиски аранжмани на дополнителните избори.

Во изјава, ветеранот од „Брегзит“ – кој ќе се кандидира во трката, чија цел е да ја зајакне својата лична поддршка во приморскиот град Клактон – рече: „Размислував напорно за тоа и денес одлучив дека ќе поднесам оставка од функцијата член на парламентот за Клактон на Море, со што ќе наметнам дополнителни избори“.

„Ова ќе бидат дополнителни избори на народот против естаблишментот. Тоа е шанса да се кренат два прста кон целиот естаблишмент, искрено да им се каже каде да одат“, рече тој.

Овој потег – најавен на емотивна прес-конференција во Лондон – доаѓа по неколку недели проверка на десничарскиот популистички лидер, чија партија води на националните анкети.

Фараж во моментов е под истрага на парламентарниот комесар за стандарди, Даниел Гринберг, за тоа дали ги прекршил правилата на Долниот дом со тоа што не пријавил донација од 5 милиони фунти од крипто милијардерот Кристофер Харборн. Фараж постојано повторуваше дека немал обврска да го пријави подарокот бидејќи го добил пред да биде избран за пратеник во Клактон и дека бил даден во личен капацитет за финансирање на неговото обезбедување.

Тој во вторникот изјави дека е под истрага и поради нови обвинувања дека не ги пријавил подароците и донациите од крипто претприемачот Џорџ Котрел. „Сандеј тајмс“ објави дека Котрел, долгогодишен пријател на Фараж, го финансирал приватното обезбедување, персоналот, транспортот и сместувањето на лидерот на Реформа во годината пред да биде избран во Долниот дом.

Фараж негираше дека сторил нешто лошо и инсистира дека ги следел правилата.