На Тајван поради тајфунот Бави евакуирани над 14.000 луѓе

11/07/2026 09:06

Од северните и источните делови на Тајван евакуирани повеќе од 14.000 луѓе, првенствено од планинските региони, поради тајфунот Бави. Иако Бави слабее и не се очекува да го погоди брегот на Тајван, властите во Тајпеј презеде мерки на претпазливост за да спречат евентуални  жртви.

Откажани се 917 меѓународни летови, како и сите 274 домашни летови Во речиси сите градови и окрузи на Тајван денеска е неработен ден поради тајфунот. А железничкиот сообраќај е отежнат.

Тајфунот Бави, откако ќе помине североисточно од Тајван, над јапонските островите Сакишима, се очекува утре да го погоди источниот кинески град Венџоу, со население од околу 10 милиони.

Тајфунот Бави не ги погоди Филипини, но поради него се зголемија монсунските дождови што предизвикаа поплавите и свлечиштата при што загинаа 17 луѓе. Поради временските услови во јужниот дел од земјата, евакуирани се повеќе од 11.000 луѓе.

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