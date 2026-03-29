„На Америка и треба бос, а не крал“: Брус Спрингстин ги обедини протестантите во Минеаполис и Сент Пол

Минеаполис – Поп-ѕвездата и отворен критичар на Трамп, Брус Спрингстин се качи на сцената во саботата во Сент Пол, Минесота, за да ја изведе „Улиците на Минеаполис“ на третиот, по ред, протест ширум САД против администрацијата на Трамп .

„Изминатата зима, федералните трупи донесоа смрт и терор на улиците на Минеаполис, но го избраа погрешниот град“, изјави Спрингстин пред илјадниците луѓе пред Капитол на државата Минесота. „Моќта и солидарноста на луѓето од Минеаполис и Минесота беа инспирација за целата земја. Вашата сила и вашата посветеност ни кажаа дека ова е сè уште Америка и дека овој реакционерен кошмар – и овие инвазии на американските градови – нема да издржат. Ни дадовте надеж, ни дадовте храброст.“

Спрингстин продолжи: „И за оние кои ги дадоа своите животи: Рене Гуд, мајка на три деца, брутално убиена. Алекс Прети, медицинска сестра од Вирџинија, погубена од ICE. Застрелана во грб и оставена да умре на улица без дури и пристојноста на нашата беззаконска влада да ја истражи нивната смрт. Нивната храброст, нивната жртва и нивните имиња нема да бидат заборавени.“ Потоа Спрингстин започна со „Улиците на Минеаполис“.

На протестот, легендарната актерка и активист, Џејн Фонда дури прочита и изјава од сопругата на Гуд, Бренда, филмската легенда Роберт де Ниро и славната готвачка Падма Лакшми се појавија на чело на толпата, држејќи рачно насликани транспаренти на кои пишуваше: „Ја штитиме нашата демократија – луѓето пред милијардерите – ги штитиме нашите соседи“.

„Движењето „Без кралеви“ е од голема важност во моментов“, изјави Спрингстин за „Минесота стар трибјун“ претходно оваа недела. „Кога имате можност да пеете нешто каде што времето е од суштинско значење и ако имате нешто моќно да пеете, тоа го воздигнува моментот, ја воздигнува вашата работа на друго ниво“.

Спрингстин, кој ја напиша и сними „Улиците на Минеаполис“ по пукањата на Рене Гуд и Алекс Прети во ICE, дебитираше со песната во живо на 30 јануари на добротворен концерт на Првата авенија во градот.

„Постојат одредени моменти кога сте на вистинското место во вистинско време и се случува нешто длабоко значајно што е поголемо од бендот. Сè има врска со настаните од денот, моментот во кој сте“, изјави Спрингстин за „Минесота стар трибјун“ за свирката на Првата авенија. „И така, престојот во Минеаполис [во јануари] оди многу на врвот на листата што се однесува до значајните концерти што сум ги свирел“.

Спрингстин ја изведе протестната песна втор пат во живо претходно оваа недела на настанот по повод 30-годишнината од „Демократија сега!“ во Њујорк, а по трет пат во саботата во Сент Пол.

Спрингстин и бендот „Е Стрит“ ќе ја започнат својата турнеја „Земја на надежта и соништата“ овој вторник во Минеаполис. „Турнејата ќе биде политичка и многу актуелна за тоа што се случува во земјата“, изјави Спрингстин за „Стар трибјун“ претходно оваа недела. „Минеаполис и Сент Пол, тоа беше местото каде што сакав да ја започнам и сакав да ја завршам во Вашингтон.“

(Ролингстоун)