Мицотакис ја нападна Турција на самитот, им се заканувала со војна!

За време на 36-от самит на НАТО во Анкара, се случи дипломатски инцидент кога грчкиот премиер Киријакос Мицотакис го обвини домаќинот, Турција, за „отворени закани со војна“ против неговата земја, иако двете земји се членки на Алијансата.

Зборувајќи по состанокот меѓу турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган и американскиот претседател Доналд Трамп, Мицотакис не сакаше да коментира за разговорите за можна продажба на американски борбени авиони Ф-35 на Турција, туку упати директни обвинувања против Анкара, објави „Н1 Сараево“.

„Нема да коментирам за изјавите дадени претходно од Трамп и Ердоган. Алијансата мора да се базира на основниот принцип на добрососедски односи. Мојата земја продолжува да се соочува со отворена закана со војна од Турција“, рече Мицотакис, додавајќи дека „чувствителноста на сите сојузници на НАТО мора да се земе предвид“.

Тој изрази уверување дека прашањата што се во прашање можат да се решат „во дух на соработка“.

На крајот од својот говор, грчкиот премиер се обиде да ги смири тензиите, велејќи дека „секогаш е задоволство“ да ја посети Анкара и дека отсекогаш бил застапник на подобрување на односите меѓу двете соседни земји.