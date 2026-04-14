Меган избра „тивок луксуз“ за посетата на Австралија

Мелбурн – Британскиот принц Хари и неговата сопруга Меган Маркл вчера пристигнаа во Австралија во четиридневната предвидена посета, посветена на спортски активности, како и на прашањата поврзани со менталното здравје и ветераните.

Ова можеби не е официјална кралска турнеја, но сепак има многу дипломатски облекувања – тоа е практиката на носење облека што оддава почит на земјата домаќин или пригода. Тоа е нешто во што принцезата од Велс се истакнува, како и покојната кралица.

Војводата и војвотката од Сасекс ја почнаа својата посета во Кралската детска болница во Мелбурн, каде што учествуваа во активности во така наречените терапевтски градини на болницата. Меган, подоцна помогна во послужувањето храна во засолниште за жени-жртви на семејно насилство во градот.

Меган го носеше темно синиот фустан „Присила“ од австралиската дизајнерка Карен Ги. Дизајнот без ракави, кроен по мерка, имаше златни копчиња на корсетот, ремен во половината и целосна здолниште. Етосот на брендот е центриран на „тивок луксуз“, што е во согласност со личниот стил на Меган и е соодветно за пригодата. Облеката беше надополнета со пар црни кожни потпетици од Диор. Хари беше облечен во темносино одело и бела кошула.

За разлика од неделите планирање и пакување што можеби претходат на традиционалната кралска турнеја, се чини дека војвотката го избрала фустанот по пристигнувањето во Мелбурн. Во соопштението за медиумите од брендот се вели: „За време на нејзината тековна посета на Австралија во април 2026 година, Меган, војвотката од Сасекс, лично избра парчиња од луксузната колекција на Карен Ги, продолжувајќи ја својата долгогодишна благодарност за брендот.“

Невообичаено е објавата за облекување на позната личност да споделува толку многу детали, што сугерира дека соработката можеби има повеќе од позната личност која носи дизајнерски фустан.

Изборот на фустанот служи и како навестување на првата австралиска турнеја на двојката во 2018 година, додека тие сè уште беа членови на кралското семејство, и за време на која ја објавија првата бременост на Меган. На таа посета, Меган го носеше фустанот „Blessed“ на Ги, а побарувачката се зголеми до тој степен што веб-страницата на брендот се урна.

Дизајнерката Ги беше воодушевена што ја виде Меган повторно како ја носи нејзината облека. „Неверојатно е посебно што војвотката од Сасекс, Меган, ја избира Карен Ги, повторно“, рече таа. „Тоа е вистински одраз на она за што се залагаме, создавајќи парчиња што им овозможуваат на жените да се чувствуваат самоуверено, промислено и целосно себеси.“

Меган се пресоблече во втора облека за посетата на двојката на Австралискиот национален музеј на ветерански уметности: каки јакна без јака од велур со соодветна здолниште-молив од друга австралиска етикета, St Agni, во комбинација со џемпер без ракави од P Johnson (исто така австралиски) и беж штикли од велур Aquazzura – есенски, тонален изглед, кој одговара на тековната сезона во Мелбурн. Во слични бои се облече и Хари.

Со две промени на облеката за само неколку часа, треба да очекуваме целосна модна парада од Меган на претстојните настани на оваа четиридневна турнеја.

Последен пат тие ја посетија Австралија во 2018 година, кога ја објавија првата бременост на Меган – и тоа неколку часа по пристигнувањето во Сиднеј.

Семејството Сасекс се повлече од јавниот живот на британското кралско семејство во 2020 година и се преселија во САД, наведувајќи ја желбата за финансиска независност и „бегството од медиумска контрола“ врз нивниот приватен живот – како причини.

Нивната последна посета привлече внимание во јавноста во Австралија. Ова патување, се наведува, е приватно финансирано, иако тамошните медиуми објавија дека австралиските даночни обврзници ќе покријат дел од трошоците за полициското обезбедување, што доведе до петиција во знак на протест против овој потег, што собра повеќе од 45.000 потписи.

Двојката утре ќе отпатува во главниот град Канбера заради средба со воените ветерани, па следи Самитот за ментално здравје, повторно – во Мелбурн в четврток и за крај спортскиот настан со едрење и рагби во Сиднеј в петок. За разлика од нивната претходна посета, Сасекси ќе имаат и комерцијални ангажмани за време на нивниот престој во Австралија, а Меган ќе остане во земјата за да води „велнес ретрит“ во луксузен хотел на брегот на Сиднеј за време на викендот. Влезниците за настанот, којшто вклучува јога-вежби и звучна терапија, чинат 2.699 австралиски долари (1.760 евра) по лице.