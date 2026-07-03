Медведев разговараше со Пезешкијан на церемонијата на погребот на Али Хамнеи

Заменик-претседателот на Советот за безбедност на Русија, Дмитриј Медведев, накратко разговараше со претседателот на Иран, Масуд Пезешкијан, за време на церемонијата на погребот на поранешниот ирански врховен лидер Али Хамнеи.

Медведев пристигна во Иран за да учествува на прошталната церемонија, каде што ги поздрави претставниците на иранското раководство и накратко му се обрати на Пезешкијан.

Церемонијата за испраќање почна денеска за странските делегации и политичките гости, додека главниот дел од комеморацијата е закажан за периодот од 4 до 9 јули во повеќе ирански градови, а завршницата е планирана во Машхад.

Иранското Министерство за надворешни работи претходно соопшти дека на прошталната церемонија за Хамнеи ќе присуствуваат претставници од околу 100 земји, вклучувајќи политичари, шефови на влади, претседатели на парламенти, министри за надворешни работи, специјални претставници и јавни личности.

Хамнеи беше убиен во американско-израелските воздушни напади врз Техеран на 28 февруари. По смртта на Али Хамнеи, неговиот син Моџтаба беше избран за нов врховен лидер на Иран. Тој сè уште не се појавил во јавноста, но упати низа пораки до иранскиот народ, чиј текст го објавија официјалните ирански медиуми.