Маж се самозапали пред седиштето на ОН во знак на протест за Тибет (видео)

Еден човек се самозапали пред седиштето на Обединетите нации во Њујорк синоќа. Според извештаите на локалните медиуми и снимките од социјалните мрежи, тој поставил знаме поврзано со тибетската влада во егзил на тротоарот на крстосницата на „Источна 43-та улица“ и Првата авенија кратко претходно, околу 19 часот по локално време.

A man set himself on fire outside the UN headquarters in New York. pic.twitter.com/4eIe7EEsdT — Open Source Intel (@Osint613) July 3, 2026

Надзорните камери на ОН го снимија човекот како го поставува знамето, а потоа се самозапалува. Тој е префрлен во болницата Белвју во критична состојба. Полицијата започна истрага за инцидентот. На местото на настанот наводно се пронајдени документи со порака „Кина, надвор од Тибет“. Знамето останало на тротоарот околу еден час по инцидентот пред да биде отстрането.

Историскиот спор околу Тибет

Знамето што го држи човекот е симбол на неуспешното востание против кинеската власт во 1959 година. По пропаѓањето на тоа востание, во северна Индија беа основани тибетски парламент и влада во егзил.

Кина не ја признава администрацијата и инсистира дека Тибет е дел од Кина од 13 век. Пекинг ја презеде контролата врз регионот во 1951 година, опишувајќи го како „мирно ослободување“. Далај Лама, од друга страна, тврди дека Тибет бил независна држава кога влегла Кинеската народноослободителна армија.