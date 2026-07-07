Макрон враќа повеќе од 50 милиони евра од имотот на семејството Асад во Сирија

Франција ќе врати во Сирија имот во вредност од повеќе од 50 милиони евра поврзан со поранешниот режим на Башар ал-Асад, објави францускиот претседател Емануел Макрон во вторник за време на посетата на Дамаск. Имотот е нелегално стекнат од член на семејството Асад, објасни Макрон на заедничка прес-конференција со привремениот сириски претседател Ахмед ал-Шара.

Сириската државна новинска агенција САНА објави дека двете страни потпишале декларација за намера за враќање на имотот што му припаѓа на Рифат ал-Асад, чичкото на Башар ал-Асад и поранешен сириски потпретседател.

Макрон е првиот лидер на ЕУ во Дамаск

Макрон е првиот лидер на ЕУ што ја посетил Сирија од почетокот на 13-годишната граѓанска војна и политичкиот удар што го заврши владеењето на семејството Асад кон крајот на 2024 година, пренесува ДПА.

За време на посетата, Франција и Сирија се согласија да воспостават целосни дипломатски односи, откако Франција ја затвори својата амбасада во Дамаск во 2012 година поради насилното задушување на антивладините протести од страна на режимот на Асад. По сирискиот главен град, Макрон патува за Турција, каде што ќе присуствува на самитот на НАТО.