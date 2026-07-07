Мајка и нејзините три деца извадени живи по 12 дена од земјотресот во Венецуела (ВИДЕО)

Речиси 12 дена по катастрофалниот земјотрес што ја погоди земјата, спасувачките екипи го лоцираа семејството во неделата навечер под урнатините на зградите. По сложената операција што се продолжи до раните часови во понеделник, спасувачите ги изнесоа жената, еден младо момче, едно дете и едно бебе на површината.

Сите четворица сега добиваат медицинска помош во она што е прогласено за вистинско чудо на преживување. Таа е прогласена за хероина, мајка која ги одржувала во живот своите 3 деца хранејќи ги 11 дена со мајчиното млеко.