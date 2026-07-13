Маѓар вози џет-ски на одмор во Турција: „Сè платив со свои пари!“

По самитот на НАТО во Турција, унгарскиот премиер Петер Маѓар го продолжи престојот и отиде на четиридневен одмор во Анталија со своите два сина. Тој објави видеа од возење џет-ски, спуштање по водни тобогани и одење по плажа на социјалните мрежи, велејќи им на критичарите дека целиот одмор го платил со свои пари.

Пред самитот, Маѓар го обиколи Истанбул и ја посети Спомен-куќата на Имре Токоли во Коџаели, нагласувајќи го своето почитување кон историските врски меѓу Унгарија и Турција. По завршувањето на официјалниот дел од посетата, тој одлучи да остане во Турција и отпатува во Анталија со своите деца.

Тој објави видео на социјалните мрежи на кое може да се види како вози џет-ски, се спушта по водни тобогани и ужива на плажа.

Откако се појавија критики за неговиот одмор во Унгарија, премиерот нагласи дека патувањето не е финансирано со јавни пари.

„Поминав долг викенд во Турција со моите деца и ги платив сите трошоци од свој џеб“, напиша тој покрај видеото.

Тој не ја откри сумата што ја потрошил. Маѓар, исто така, истакна дека не користел средства од буџетот на Кабинетот на премиерот за патувањето и дека патувал со редовни комерцијални летови наместо со воен авион.

Неговиот престој во Турција привлече големо внимание од јавноста, а унгарските медиуми особено го истакнаа фактот дека, покрај службените должности, тој отворено ја промовираше Турција како семејна туристичка дестинација.

Да потсетиме дека поранешниот унгарски премиер Виктор Орбан најчесто ја избираше Хрватска за своите летни одмори.