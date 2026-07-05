Маѓар предлага ограничување на мандатите на пратениците на 12 години

Будимпешта – Унгарскиот премиер Петер Маѓар вчера предложи пратениците да имаат ограничен мандат од максимум 12 години како дел од поширокиот пакет уставни реформи.

Маѓар оваа идеја ја објави на Фејсбук, велејќи дека е дел од амандман што го доставил до парламентот.

Во средината на јуни, партијата Тиса на премиерот Маѓар, која има двотретинско мнозинство во парламентот, одобри уставен амандман со кој се ограничува мандатот на премиерот на два четиригодишни мандати. Таа промена го спречува десничарскиот премиер Виктор Орбан, кој на изборите во април ја изгуби премиерската функција, да се врати на власт.

Орбан беше премиер од 1998 до 2002 година и повторно од 2010 година до неговиот изборен пораз. Според новите правила, реизборот на Маѓар, исто така, би бил ограничен.

Маѓар првпат ги откри плановите за ограничување на парламентарниот мандат на 12 години пред две недели. За разлика од ограничувањето на мандатот на премиерот, мерката не е дел од неговиот изборен манифест и привлече критики од некои делови од општеството.

Премиерот, сепак, рече дека предлогот наишол на силна поддршка, при што десетици луѓе излегле со коментари и предлози преку интернет. Според него, новите ограничувања на парламентарната должност ќе стапат во сила по следните парламентарни избори во 2030 година, што значи дека мерката нема да влијае на сегашниот состав на парламентот.

Уставниот пакет, што би можел да биде одобрен од парламентот во наредните недели, предвидува и разрешување на претседателот Томас Суљок, кој беше назначен за време на владеењето на Орбан. Дополнително, ограничувањата за возраста и мандатот за уставните судии и членовите на Врховниот суд треба да го подмладат и деполитизираат судството, за кое критичарите тврдат дека е исполнето со лојални луѓе на Орбан.