Мачките на Ердоган главни ѕвезди на самитот (ВИДЕО)

09/07/2026 13:44

Неочекуваните ѕвезди на самитот на НАТО во Анкара овојпат не беа лидерите, туку мачките во претседателскиот комплекс.

Странските претставници, известувачите и дипломатите покажаа голем интерес за нив, а тие владееја со просторот. 

 

 

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