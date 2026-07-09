Мачките на Ердоган главни ѕвезди на самитот (ВИДЕО)

Неочекуваните ѕвезди на самитот на НАТО во Анкара овојпат не беа лидерите, туку мачките во претседателскиот комплекс.

Странските претставници, известувачите и дипломатите покажаа голем интерес за нив, а тие владееја со просторот.

NATO Zirvesi’nin beklenmedik yıldızları bu kez liderler değil, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin Ankara kedileri oldu.

Yabancı basın mensupları ve bürokratlar, kedilere yoğun ilgi gösterdi.#Meloni kediyi çok sıkmış 😀#Ankara #NATOSummit #Nato #Türkiye #Kedi #Trump #F35 pic.twitter.com/Sr1r162bz2

— DipnotX (@DipnotX_World) July 8, 2026