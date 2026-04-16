Луксуз низ ретро италијански очила: Скопје една вечер како Милано (галерија)

Скопје синоќа на луксузна модна ревија со избрани гости дишеше италијански моден воздух и гледаше луксуз низ ретро италијански очила кој засекогаш ги смени модните погледи во светот од сончевите ривиери, филмските сцени до модните писти.

Во Музејот на македонската борба за самостојност, во присуство на дипломатскиот кор на земјата, високи гости од германски Кемниц и словенечката Нова Горица, и публика од сите сфери на живеење, се славеше привлечноста на времето, уметноста, гламурот и италијанската мода. Не само со винтиџ модните додатоци кои многу кажуваат за нашата личност, туку и со уникатната облека, чанти, накит, амбиент исполнет со италијанска музика и шампањско, и со поставените џамбо постери низ Музејот на филмските икони Софија Лорен и Марчело Мастројани, кои беа вечни амбасадори на очилата за сонце.

Ја доживеавме модата која се среќава со наследството, заедно со внимателно избрани манекени и манекенки, совршено нашминкани и исферани, кои во бавен ритам ги промовираа очилата на исполираниот стил на 40-тите, преголемите силуети од 70-тите до елегантниот минимализам на 90-тите.

Впечатоците од модното шоу, на крај, беа сумирани на изложбата на ретро очила кои чинат мало богатство, заштитени во витрините со обезбедување, како музејски експонати.