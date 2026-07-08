Ле Пен ја доби судската битка, но дали вистина може да победи на изборите

ПАРИЗ — Придушената правна победа на Марин Ле Пен во вторникот ја остава лидерката на крајната десница изнемоштена и измачена, но исто така го разубавува нејзиниот углед како врвен политички преживеан актер во Франција.

Во неочекувана одлука, тричлен судски совет ја потврди нејзината пресуда за проневера, но ја намали нејзината петгодишна забрана за кандидирање за функција. Судиите, исто така, ја осудија на една година домашен притвор, за што таа изјави во вторник вечерта дека ќе поднесе жалба.

Најавата на Ле Пен во вторник дека таа сепак ќе оди како кандидат на нејзината партија на претседателските избори следната година значи дека Џордан Бардела, 30-годишниот штитеник за кој таа изјави дека ќе ја замени, сега ќе води кампања заедно со неа како нејзин потенцијален премиер.

„Јас сум кандидат за претседателските избори“, рече таа на францускиот телевизиски канал ТФ1, со претседателот на Националниот собир, Џордан Бардела, како нејзин аѓутант.

„Им нудиме на Французите дуо, претседател и премиер, а ова дуо е солидно и има многу силни убедувања“, додаде таа. „Ние сме добитен билет“.

Ле Пен – ветеранка од три претходни претседателски кампањи – сега е подготвена повторно да ја предводи својата партија во четвртата потрага по освојување на една од најмоќните функции во светот, функција што концентрира широка извршна власт во рацете на лидер кој ја надгледува седмата најголема економија во светот, командува со нуклеарно вооружена држава и претставува постојана членка на Советот за безбедност на ОН.

Она што останува нејасно е дали Ле Пен може да успее таму каде што трипати не успеа, особено со дополнителниот товар на уште една правна битка и можна конечна кривична пресуда.

Иако веројатно нема да има проблеми со собирање на верните на партијата, анкетите направени пред пресудата сугерираа дека веројатно ќе стигне до вториот круг, но ќе изгуби ако потоа се соочи со кандидат од центарот.

Воскресение

Не е прв пат Ле Пен да биде отпишана како политичка личност – особено по нејзиниот катастрофален настап на дебатата во 2017 година против Емануел Макрон – само за да се врати посилна.

Ле Пен е „подобар кандидат од Бардела“, рече функционер од централнодесничарската партија Хоризонти на Едуар Филип. „Таа стана поубедлива фигура и ја прошири својата привлечност“.

„Оваа жена е многу интелигентна. Таа не е тука случајно“, рече лидерот на крајната левица Жан-Лук Меланшон минатиот месец. „И ако таа е кандидат по четврти пат, нема да има потсмевање за неа како противник“.

Нејзините поддржувачи веруваат дека таа сега има најдобри шанси досега да стигне до Елисејската палата. Откако загуби од Макрон во вториот круг од изборите во 2022 година со 41 процент од гласовите, нејзината крајно десничарска партија Национален собир стана најпопуларната партија во земјата.

Правната голгота на Ле Пен дури би можела да ѝ даде „посебна аура“ меѓу поддржувачите кои ја сметаат за прогонувана, рече Филип Оливие, член на Европскиот парламент од Националниот собир.

Но, иако тоа може да се покаже како поттик меѓу базата, би можело да ги попречи нејзините напори да освои нови гласачи, особено оние од традиционалната конзервативна десница.

Нејзините противници веќе почнаа да ја напаѓаат. Комунистичкиот лидер Фабиен Русел напиша на интернет дека „таквата осуда… треба да спречи некого да застане пред францускиот народ како кандидат“.

Последиците од пресудата веројатно ќе предизвикаат она што политичкиот аналитичар Жан-Ив Ками го нарече „појаснување“ во партијата.

„Нивните политички платформи нема да бидат исти“, рече Ками, специјалист за крајната десница за Фондацијата „Жан-Жорес“. „Веќе видовме несогласувања меѓу Ле Пен и Бардела“.

Во деновите пред судската одлука во вторникот, Ле Пен изгледаше помирена со тоа што беше принудена да се повлече од претседателската трка и подготвена да се фокусира на помагање на Бардела да победи на претседателските избори.

На нејзиниот најнов политички митинг во градот Лиевин, едно од нејзините северни упоришта, таа беше снимена како танцува, пее и цитира француски песни на отпорот. „Ако судскиот систем ми забрани да се кандидирам на претседателските избори, со голема енергија, голема убеденост и голема доверба ќе ја поддржувам секој ден, а до победа, кандидатурата на Џордан Бардела“, рече таа.

За многу функционери на Националното собирање, како и за поголемиот дел од поширокиот политички естаблишмент, разговорот веќе се префрли на тоа како би изгледала кандидатурата на Бардела.

Враќање на контролата

Додека Ле Пен ја враќа целосната контрола врз својата партија, таа ќе мора да се справи со политичките разлики што ги поттикнаа тензиите во неа во последните месеци.

Иако Бардела ги поддржуваше напорите на Ле Пен да ја дистанцира крајната десница од наследството на нејзиниот татко, тој енергично им се додворуваше и на конзервативните гласачи во обид да ја реинвентира партијата како поконвенционална, бизнис-пријателска сила. Во анкетите направени пред пресудата, тој беше пред својота менторка. Ле Пен, која инстинктивно поддржува силна, протекционистичка држава, ги отфрли напорите на Бардела да го омекне ставот на партијата за пензиите и данокот на неочекувани приходи врз енергетските компании. (Политико)