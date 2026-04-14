Квин Латифа домаќин, Тејлор Свифт со најмногу номинации на АМА 2026

Номинациите за Американските музички награди се објавени, а некои значајни новодојденци се рамо до рамо со најголемите музички имиња.

Целосните номинации за 52-то годишно шоу беа објавени во вторник, 14 април, откривајќи дека Тејлор Свифт е на чело со осум номинации за нејзиниот албум „Life of a Showgirl“. Церемонијата на доделување награди, чиј домаќин ќе биде Квин Латифа на 25 мај, веројатно ќе ја види Свифт со уште повеќе скапоцености на својата круна – музичката суперѕвезда веќе се гордее со најмногу победи во историјата на наградите AMA.

Сабрина Карпентер, кантри ѕвездата Морган Вален и Оливија Дин не се далеку зад Свифт, со по седум номинации. Тејана Тејлор, која штотуку го заврши своето деби на Оскарите, е уште еден истакнат лик оваа година со номинација во категоријата најдобар женски R&B изведувач.

