„Кружен луксуз од остатоци до наследство“ – Евгенија Зафировска со нова колекција на уникатна облека и мебел

Дизајнерката Евгенија Зафировска има нова колекција ,,Кружен луксуз од остатоци до наследство“, со потпис на брендот EZ.

Таа го редефинира луксузот преку кружна трансформација, претворајќи ги остатоците од луксузен текстил во рачно ткаени модни парчиња и мебел. Инспириранa од филозофијата дека вистинскиот луксуз е вечен и уникатен, проектот ги спасува отфрлените луксузни ткаенини од застареност, реинкарнирајќи ги преку прецизно рачно ткаење во текстилни композиции со трајна уметничка вредност.

Техничкиот процес вклучува рачно ткаење без отпад, каде што текстилните остатоци се сортираат по текстура и боја, а потоа прецизно се испреплетуваат со употреба на традиционални техники на разбој за да се создадат нови, сложени ткаенини. Тие еволуираат во уникатни облеки кои подоцна се претвораат во предмети за ентериер, продолжувајќи го својот животен циклус на неодредено време. Дополнувајќи го овој кружен систем, револуционерните кожи на растителна основа добиени од екстракти од грозје, влакна од ананас и кактус формираат структурни елементи за мебел, нудејќи биоразградливи алтернативи на животинската кожа. Секое парче бара недели занаетчиска работа, обезбедувајќи бескомпромисен квалитет, а воедно елиминирајќи го текстилниот отпад, создавајќи екосистем со затворен циклус каде што остатоците стануваат артефакти од наследство.

Магијата се случува преку рачно ткаење без отпад, древна техника што се среќава со најсовремени биоматеријали. Зборуваме за мебел врамен во кожа направена од грозје, ананас и кактуси – материјали што дишат, биоразградуваат и ја раскажуваат приказната за земјата од која потекнуваат. Без пластика. Без суровост. Само земјоделска поезија трансформирана во структурна убавина.

Што го прави ова различно од другите проекти за „одржлива мода“? Единственост. Во свет на масовно произведена истоветност, секое парче овде е буквално единствено. Нема дупликати. Без калапи. Без монтажни линии. Само недели човечки раце што испреплетуваат нишки од минатото во архитектурата на иднината. (Л.С.)

Фото: Дан Бришки