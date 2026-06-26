Крим во опсадна состојба. По украинските напади нема гориво, а и снемува храна

Руските власти прогласија вонредна состојба на Крим, каде што сè поинтензивните украински напади на полуостровот предизвикуваат широко распространети прекини на електричната енергија и недостиг на гориво. Прекините на електричната енергија веќе со денови го погодуваат Севастопол, најголемиот град во Крим, кој е под руска контрола.

Михаил Развожаев, гувернер на градот назначен од Кремљ, изјави дека прекините на електричната енергија ќе продолжат бидејќи работата за поправка на мрежата е запрена поради предупредувања за воздушен напад предизвикани од активноста на украинските дронови.

Командантот на украинските беспилотни летала, Роберт Бровди, изјави дека Киев ја нападнал главната трафостаница во Севастопол седум пати во раните утрински часови во средата.

Русија го анектираше Крим во 2014 година, што беше осудено од меѓународната заедница, откако протестите на Мајдан го соборија тогашниот проруски претседател на Украина, Виктор Јанукович. Пристанишниот град Севастопол е историски штаб на руската Црноморска флота. За време на изборите во 2019 година, украинскиот претседател Володимир Зеленски ја изрази својата амбиција да ја врати контролата врз Крим.

Украина ги засили воените напори таму во последните недели, што ја одразува пошироката стратегија на Киев за зголемување на притисокот врз Кремљ. Таа кампања го наруши секојдневниот живот на полуостровот, што резултираше со чести напади со дронови, забрана за продажба на гориво на граѓаните и прекин на летните кампови за деца.

Жителка на Севастопол изјави за Си-Ен-Ен дека предупредувањата за воздушни напади станаа поредовни во последните недели, со неколку предупредувања дневно. Таа опиша како беспилотните летаат во и околу градот, а пресретнувањата сега често се случуваат над самиот град, а не над Црното Море како порано. Градот стана поопасен, рече таа.

Регионалната влада назначена од Русија во Крим објави во неделата дека горивото ќе биде достапно само за владини агенции, но не и за граѓани или бизниси.

Долги редици се формираат на мостот што го поврзува Крим со јужна Русија од среда, при што стотици возила чекаат со часови за рачни прегледи. Врвот беше достигнат во средата наутро со 2.800 возила кои чекаат да излезат откако Керченскиот теснец беше привремено затворен поради украински напад со беспилотно летало во текот на ноќта, според државната новинска агенција Тасс. Речиси двојно повеќе автомобили се обидуваа да го напуштат Крим отколку да влезат.

Крим е популарна дестинација за одмор за Русите и Украинците уште од советско време. Полуостровот беше модел дестинација за време на комунистичката ера, а откако Украина доби независност во 1991 година, неговите одморалишта изгубија дел од својот сјај, но неговата дива крајбрежна линија и забавите на плажата привлекоа меѓународни туристи.

Од анексијата во 2014 година, рускиот претседател Владимир Путин инвестираше милијарди долари во Крим, трансформирајќи го во сè поразвиена туристичка дестинација. Но, таа иницијатива сега е под притисок бидејќи Крим се бори со недостиг. Сергеј Аксјонов, рускиот лидер на Крим, исто така објави оваа недела дека сите детски кампови ќе бидат суспендирани до 1 септември.

Неколку видеа снимени во Симферопол, вториот по големина град на Крим, покажуваат празни улици и јавни простори. Во едно видео, снимено околу 21 часот во вторникот, една жена го опишува градот како „во средината на некаков вид апокалипса“. „Има само еден автомобил. Нема ништо друго, празнина“, вели таа.

Во друго видео објавено во средата, жител зборува за празни полици во локален супермаркет откако кафулињата и кафетериите се затворија. „Сакавме да јадеме нешто, но нема ништо. Полиците се празни“, вели таа.

Сопственикот на пансион во одморалиштето „Нов свет“ изјави за Си-Ен-Ен дека гостите сè уште доаѓаат и дека расположението е „претпазливо, а не панично“. „Што се однесува до нас, во моментов не гледам никакво критично влијание врз работењето на пансионот. Гостите сè уште доаѓаат; морето, плажите, кафулињата и туристичката инфраструктура работат. Има поголема неизвесност и зголемено следење на вестите“, рече таа.

Жителите на полуостровот честопати се двоумат јавно да проговорат, со оглед на контролата на Русија на терен. Но, објавата на Аксјонов на Телеграм за забрана на продажба на гориво поттикна стотици луѓе да одговорат и да ја изразат својата фрустрација. Еден корисник, таксистот Александар, го праша лидерот на републиката како треба да го издржува своето семејство и да ги отплаќа кредитите. „Ги прашав банките што да прават со кредитите. Едноставно нема да има пари да ги отплатиме – и наскоро нема да имаме ништо за јадење ниту пари за купување храна. Банките одбиваат да одобрат мораториуми, велејќи дека нема вонредна состојба“, напиша тој во средата.

Украина се обидува да го зголеми притисокот врз Кремљ да го принуди на мировни преговори со започнување напади подлабоко на руска територија, првенствено насочени кон рафинериите за нафта, но исто така и со напади со дронови врз Москва и Санкт Петербург. Незадоволството кај некои Руси расте додека војната полека се приближува кон нивниот праг. Зеленски во средата изјави дека операцијата на Крим била „внимателно пресметана“ за да „создаде услови што ќе ја принудат Русија да избере мир“.

„Ситуацијата е тешка“, изјави за Си-Ен-Ен Татјана Становаја, основач на фирмата за политички анализи R.Politik. Сепак, таа не верува дека зголемениот домашен притисок врз Путин ќе влијае на неговите цели во Украина. „Сите овие напади само ќе придонесат за антиукраинското расположение во Русија, повеќе продржавно отколку пропутинско. Малку е веројатно дека ќе доведат до политички промени“, рече Станов.

Според неа, кампањата на Киев значи дека кога Русите прашуваат зошто земјата продолжува да се бори, „сега Путин може да даде одговор“.