Кинески моќник осуден на смрт за земање стотици милиони долари мито

Кинески суд го осуди Јанг Јулин, поранешен висок локален функционер во источниот град Нанџинг, на смрт во понеделник, прогласувајќи го за виновен за корупција, злоупотреба на службена должност, перење пари и други кривични дела, се вели во соопштението на судот.

Јанг нелегално примил повеќе од 324 милиони долари во готовина и средства додека извршувал разни владини позиции од 1993 до 2023 година, се вели во соопштението на Средниот народен суд Чангжу во покраината Џангсу во соопштението за својата првостепена пресуда во понеделник.

Милиони вработени во огромниот државен апарат се под истрага за време на долгогодишната антикорупциска кампања што ја започна кинескиот претседател Си Џинпинг.

„Јанг Јулин го даде својот завршен збор на судот, ја призна вината и изрази каење“, се вели во соопштението на судот.

Во неодамнешните големи случаи на корупција, смртната казна е изречена кога вредноста на нелегално стекнатите средства надминува 147 милиони американски долари. Во 2024 година, Ли Џианпинг, функционер од регионот Внатрешна Монголија, беше погубен откако беше прогласен за виновен во случај во кој беа вклучени повеќе од 440 милиони американски долари.

Во друг голем случај, Џанг Џонгшенг, функционер од покраината Шанкси, беше осуден на смрт во 2018 година за примање мито во вредност поголема од 147 милиони американски долари, но неговата казна беше заменета со условна смртна казна во 2021 година по жалба, која подоцна беше заменета со доживотен затвор.