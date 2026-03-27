Кинеска мода на Моден викенд Скопје: Вечер на естетски спектакл од свила (фото)

Деликатна модна приказна од свила во експлозија на бои и дезени кои го слават културното богатство на Кина и уникатната рачна изработка што ја отсликува богатата и разновидна кинеска модна сцена, раскажаа три кинески модни и накит дизајнери, со поддршка на Амбасадата на Кина во Македониј. Вечерва, на отворањето на 32. Моден викенд Скопје, под будното око на Света Богова-Јовановска и нејзиниот тим.

Ревијата посветена на кинеските дизајнери Zhou Jin, Gong Hangyu, Jiang Xiaoxi и Chen Ziyue, беше исклучително визуелно и естетско доживување, и ексклузивен почеток на еден нов возбудлив Моден викенд во главниот град кој ветува мода како економска и културна сила, индустрија што создава вредности, ја поттикнува дигиталната трансформација и ја нормализира одржливоста како дел од новата деловна етика.

Многубројната публика, ВИП гостите од бизнисот и естрадата , како и претставници од дипломатскиот кор во земјата, во новиот современ урбан простор во „Дајмонд мол“ ги поздрави Кинеската Амбасадорка во Македонија, г-ѓа Џианг Сјаојен .

Публиката искуси синтеза на традиционални и современи естетики, кои не се обидуваа да објаснат култура, туку ја претставуваа како континуитет. Различни естетики, но со заедничка дисциплина и јасна свест за потеклото и неговата современа форма.

Атмосферата од ревијата, публиката, и изложбата со традиционални кинески силуети и витринската презентација на накит во урбаниот простор на модното случување, ви ја пренесуваме со фотографиите на нашиот фоторепортер Борис Грданоски.

Л. Сабит