Кина ги повика САД и Иран да разговараат место да употребуваат воена сила

Кина денеска изјави дека употребата на воена сила „не е соодветна“ и ги повика САД и Иран да се вклучат во разговори место двете страни да изведуваат одмазднички воздушни напади, јави Анадолија.

„Повторното разгорување на пламенот на војната не им служи на ничии интереси“, изјави портпаролката на Министерството за надворешни работи, Мао Нинг, за новинарите во Пекинг.

Изјавата дојде откако американската војска соопшти дека извршила нов бран напади врз Иран, погодувајќи повеќе од 80 цели како одговор на иранските напади врз комерцијални бродови што транзитираат низ Ормуската Теснина.

Американската Централна команда соопшти дека нападите биле спроведени „како непосреден одговор на иранските напади врз комерцијални бродови што транзитираат низ Ормуската Теснина“.

Иранскиот корпус на Исламската револуционерна гарда соопшти дека започнал операција со ракети и беспилотни летала насочени кон 85 американски воени локации, вклучувајќи го и пристаништето Салман, седиштето на Петтата флота на американската морнарица во Бахреин и воздухопловната база Али Ал-Салем во Кувајт, пренесе полуофицијалната агенција Тасним.

Меѓутоа, портпаролката на кинеското Министерство за надворешни работи, Мао, изјави: „Воените мерки не се соодветни“.

„Ги повикуваме двете страни да го решат спорот преку преговори, да продолжат со Меморандумот за разбирање (од Исламабад) и да избегнат прибегнување кон сила“, рече Мао, осврнувајќи се на договорот потпишан од иранскиот и американскиот претседател минатиот месец, со кој се постави 60-дневен период за преговори за двете страни да финализираат договор за трајно завршување на војната.