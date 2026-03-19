Кевин Спејси се спогоди со тројца мажи кои го обвинија за сексуален напад

Американскиот актер, добитник на Оскар, Кевин Спејси постигна доверлива спогодба со тројца Британци кои поднесоа граѓански тужби во Високиот суд во Лондон, обвинувајќи го за сексуален напад помеѓу 2000 и 2013 година, според судска наредба објавена оваа недела.

Двајцата обвинители беа меѓу сведоците кои сведочеа за време на кривичното судење на Спејси во Лондон во 2023 година, каде што сега 66-годишниот актер беше ослободен од сите обвиненија.

Спејси тврди дека сè било консензуално

Спејси, една од најголемите ѕвезди во Холивуд пред да биде првпат обвинет за сексуален напад во 2017 година, постојано ги негираше обвинувањата за сексуално вознемирување и рече дека инцидентите наведени во тужбите или не се случиле или биле консензуални.

Судската наредба од 13 март вели дека тужбите биле отфрлени по спогодбата, што значи дека судењето закажано за октомври сега нема да се одржи.

Адвокатите на Спејси не одговорија веднаш на барањето за коментар. Портпаролот на адвокатите на тужителите одби да коментира.

Ослободен од обвиненијата во претходните судења

Спејси, кој освои Оскари за „Виорот“ и „Доведете ги вашите осомничени“, беше отпуштен од телевизиската серија „Куќа од карти“ и отстранет од филмот „Сите пари на светот“ откако се појавија првите обвинувања за сексуален напад.

Граѓанската тужба против Спејси во Соединетите Држави беше отфрлена од порота во 2022 година, а следната година тој беше суден во Лондон по обвиненијата за сексуален напад врз четири мажи во Велика Британија. Тој беше ослободен од сите девет обвиненија.