Кети Пери и Џастин Трудо уживаа заедно на Коачела, споделија фотографии

Кети Пери се забавува одлично на првиот викенд од музичкиот фестивал Коачела 2026, во Индио, Калифорнија. 41-годишната поп-ѕвезда сподели серија фотографии и видеа од фестивалот на социјалните мрежи, покажувајќи како ужива во музиката, но и во друштвото на нејзиното момче, поранешниот канадски премиер Џастин Трудо.

Коментар за настапот на Бибер

Пејачката на „Teenage Dream“ објави серија фотографии со натпис „проверка на температурата на овие девојки“, а на една од нив носи маица со смешен натпис: „Ве молам, не дозволувајте да ви го земам вејпот, без разлика што велам“.

Пери ја сподели и својата реакција на настапот на Џастин Бибер, снимајќи момент во кој тој е на сцената пребарувајќи ги своите стари видеа на YouTube. „Фала му на Бога што има Premium. Не сакам да гледам никакви реклами“, коментираше пејачката од публиката.

Во друштво на Џастин Трудо

Покрај музичките настапи, Кети објави и фотографии и видеа на кои се држи за раце со своето 54-годишно момче Џастин Трудо. Двојката беше фотографирана како ужива во музика заедно, јадејќи грицки и држејќи чаши во рацете.

Кети и Џастин се забавуваат речиси една година. Првпат беа видени заедно во Монтреал во јули 2025 година, а пејачката дискретно ја потврди врската на Инстаграм во октомври истата година.