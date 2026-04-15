Канје Вест го одложи францускиот концерт една недела по забраната во Велика Британија

Марсеј – Американскиот рапер Канје „Је“ Вест го одложи својот планиран концерт во Марсеј, по извештаите дека францускиот министер за внатрешни работи Лоран Нуњез се обидува да ја спречи свирката.

„Знам дека е потребно време за да се разбере искреноста на мојата посветеност да се поправам“, напиша раперот на X, осврнувајќи се на неговите извинувања за неговото минато однесување. „Ја преземам целосната одговорност за она што е мое, но не сакам да ги ставам моите обожаватели во средината.“

Нуњез се обидуваше да го спречи Вест да настапи во градот Марсеј на 11 јуни поради неговите антисемитски забелешки. До вторник, прашањето веќе се поставуваше по посетата на регионалниот префект, Жак Витковски, кој, за време на состанокот со печатот, рече дека е „многу заинтересиран“, заедно со министерот, за настапот на Канје Вест на Велодромот.

Во мај 2025 година, раперот објави песна со наслов „Хајл Хитлер“, неколку месеци откако стави на продажба маички со свастики на својата веб-страница.

Песната беше забранета од главните платформи за стриминг. Вест подоцна изрази жалење, објаснувајќи го своето однесување со неговото биполарно растројство.

Американскиот рапер не настапувал во Европа 12 години. Тој најави седум датуми во Европа, вклучувајќи ги Мадрид, Истанбул и Арнхем во Холандија. Од нив, Марсеј е единствениот француски град.

Најавата за овој концерт во Франција на 4 март предизвика негодување од политички и јавни личности како што е Фабиен Бендајан, почесна претседателка на Советот за претставнички прашања на институциите на Франција (Crif).

Градоначалникот на Марсеј, Беноа Пајан, во тоа време на социјалните мрежи изјави дека пејачот „не е добредојден“ на Велодромот. „Одбивам да дозволам Марсеј да биде изложба на оние кои промовираат омраза и отворен нацизам“, изјави тој.

Во средината на кампањата за општинските избори, десницата исто така го изрази своето противење на концертот. Фабиен Бендајан, кандидатка на листата на Мартин Васал и поранешна претседателка на Криф Прованс, објави на X: „Секој што отворено го прогласува своето восхитување кон Хитлер и тврди дека има нацистички идеи, не може да стапне на сцената на град чија душа е исткаена од различност, сеќавање и братство“.