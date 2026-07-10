„Како лудаци“: Холандскиот заменик-премиер ги нападна мароканските навивачи по немирите

Холандскиот заменик-премиерка Дилан Јешилгоз-Зегериус ги нападна мароканските фудбалски навивачи кои се судрија со полицијата низ Холандија по поразот на нивниот тим од Франција на Светското првенство.

„Една по една, земјите се исфрлаат. Тоа е суштината на фудбалски турнир. Разочарани сме, но продолжуваме со нашите животи. Освен овие „навивачи“. Без разлика дали победуваат или губат, тие се однесуваат како луди“, напиша на X лидерката на централно-десничарската Народна партија за слобода и демократија (VVD).

„Не се срамите ли што светот ве гледа вака?“, праша Јешилгоз.

Холандските медиуми објавија за неколку инциденти откако мароканските навивачи излегоа на улиците во повеќе градови во четврток вечерта, по поразот на нивниот тим од Франција со 2-0 во четвртфиналето на Светското првенство.

Навивачите фрлаа стаклени шишиња кон полицијата, што ги натера полицајците за борба против немирите да ги растераат толпите. Во Ротердам, полицајците беа гаѓани со јајца, додека во Амстердам демонстрантите наводно пукале со пиротехнички средства кон органите за спроведување на законот и се однесувале агресивно кон новинарите.

Јешилгоз е позната по својот цврст став кон миграцијата. „Премногу луѓе доаѓаат во нашата земја“, напиша таа на X минатата година, пред да стане министерка. „Ова мора да биде различно. И брзо исто така.“

Лидерот на холандската крајна десница, Герт Вилдерс, исто така, се вклучи, обвинувајќи ја партијата VVD на Јешилгоз – која е дел од владината коалиција, заедно со либералната партија D66 на премиерот Роб Јетен и централно-десничарскиот Христијанско-демократски апел (CDA) – дека дозволила „ѓубре“ да влезе во земјата.

LONDON: British police officers were forced to retreat as unrest erupted among Morocco supporters following France’s World Cup victory 2:0. 🇬🇧🇲🇦🇫🇷 Supporting your team is one thing. Rioting in the streets because they lost is something else entirely. pic.twitter.com/19rZ61i3D8 — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) July 10, 2026

Насилства по натпреварот имаше и во Лондон при што еден полицаец заврши во болница откако беше нападнат од мароканските имигранти. Холандските медиуми денес известија дека полицијата за немири интервенираше во Хаг. Автомобили и скутери возеа напред-назад, свирејќи со сирените на Ваилантлан и Хофкаде. Се слушаа и гласни експлозии на огномет. Атмосферата стана уште потажна кога полицајците беа гаѓани со стаклени шишиња од балконите. За време на апсењето, полицајците беа наречени „канцерогени Евреи“. Според сведоците, беа скандирани и слогани како „Сите Евреи се хомосексуалци“ и „Хамас, Хамас, сите Евреи на гас“.

По полноќ полицијата предупреди дека ќе се употреби сила ако луѓето не ја напуштат раскрсницата Вајлантлан-Хуфкаде. Последователно, полицијата за немири интервенираше за да ги растера групите. Според медиумите, неколку лица беа уапсени.

Полицијата за немири, исто така, мораше да преземе акција во Амстердам Ниув-Вест. Силите на редот биле аѓани со петарди, камења, мебел и запалени ракети. Полицијата уапси осум лица. Тие се осомничени, меѓу другото, за нарушување на јавниот ред и мир, опасно возење и фрлање тула кон полицијата. Дополнително, околу Корнелис Лелилан беа издадени приближно 220 казни. Тие се однесуваа на прекршоци, вклучувајќи поминување на црвено светло, возење на трамвајски пруги и прекршувања на брзината.

Во Ротердам, неколку стотици луѓе се собраа по натпреварот по што полицијата распореди околу петнаесет комбиња и ред од полицијата за немири за да ја растера групата. Полицајците биле гаѓани со јајца додека шетале меѓу толпата. Порано навечер, многу луѓе во Ротердам го гледаа натпреварот на отворено. Големи екрани беа поставени во чајџилниците, а на улицата беа пукани огномети. По поразот, атмосферата се смени.

Во Лондон, на Еџвер Роуд, прометна улица во западниот дел на британската престолнина, се собраа големи групи марокански навивачи по поразот од Франција. Снимките на социјалните медиуми покажуваат како полиција за немири, во шлемови и штитови, како напредува низ улици исполнети со чад, остатоци и застоен сообраќај. Според британските медиуми, шишиња, огномет и други предмети биле фрлени кон полицијата. Еден полицаец е повреден и му е потребна медицинска помош. Метрополитенската полиција објави дека се уапсени повеќе учесници во немирите. Снимките покажуваат полициски возила и редови полицајци кои се обидуваат да ја исчистат улицата. Некои навивачи со марокански знамиња се качуваа на возила и го блокираа сообраќајот. Британските медиуми ја опишаа ситуацијата како хаотична и напната.

Во Франција, однапред беа очекувани големи немири. Властите распоредија повеќе од 20.000 полицајци низ целата земја, од кои приближно 8.000 беа во Париз. Стравот беше дека натпреварот повторно ќе доведе до немири, како што се случи претходно по фудбалските прослави во француската престолнина. Но, во Париз, поголемиот дел од прославите останаа релативно контролирани. Навивачите на Франција и Мароко излегоа на улиците на различни локации. Автомобили со француски и марокански знамиња се движеа по Шанзелизе, а се слушаше и гласно трубење. Сепак, имаше и извештаи за инциденти. Во Ле Ал, наводно, мали групи навивачи барале конфронтација со полицијата. Снимките покажуваат дека полицајците се обидуваат да контролираат големи групи. Исто така, наводно бил нападнат и полициски автомобил.

Не е прв пат на ова Светско првенство мароканските навивачи да предизвикаат немири по натпревар. Претходно, имаше и немири во Хаг по победата на Мароко над Холандија. Тогаш полицијата во Хаг уапси 13 лица под сомнение за јавно насилство или нарушување на јавниот ред. Порано во годината, по немирите поврзани со финалето на Африканскиот куп на нации, властите во Хаг уапсија уште 14 лица.