Јахтата на Путин вредна 100 милиони долари забележана за прв пат по три години криење: Сигналот е забележан во близина на Данска

80-метарската суперјахта „Грејсфул“, која е поврзана со рускиот претседател Владимир Путин, пристигна во данските води во понеделник навечер.

Бродот го помина Големиот Белт, го заобиколи Анхолт и пловеше околу Скаген попладнето, објави данската телевизија DR.

Според DR, јахтата ја следат руски разорувач и уште еден руски брод, кој официјално е класифициран како брод за спасување.

Според „Марински трафик“, „Грејсфул“ го вклучил својот сигнал за позиционирање за прв пат од 2022 година. Затоа, формално се смета дека почетната точка на неговата сегашна рута е Хамбург, од каде што тргнал на 7 февруари 2022 година. Тоа е, две недели пред големата руска инвазија на Украина.

Години подоцна, аматерските фотографи ја забележале неколку пати, вклучително и во Балтичкото Море. Во тоа време, таа имала друго име.

Според „Марински трафик“, „Грејсфул“ повторно го исклучил својот сигнал за позиционирање во понеделник навечер. Во тој момент, таа беше на околу 35 километри од данскиот брег и се движеше со брзина од околу 11 јазли.

Официјалната дестинација на јахтата е Истанбул.

Во јуни 2022 година, „Грејсфул“ беше додадена на списокот со санкции на САД. Објаснувањето гласеше: „Поврзана со Владимир Владимирович Путин“.

Во 2023 година, руската опозициска група Тим Навални објави обемна истрага за суперјахтата „Грејсфул“. Истражителите открија, меѓу другото, дека над 30 милиони евра биле потрошени за реновирање на „Грејсфул“ дури и откако јахтата била предмет на санкции. На пример, јахтата била купена со масичка за кафе вредна околу 130.000 евра и тепих вреден над 80.000 евра.

Вредноста на самата јахта била проценета на над 100 милиони евра во 2014 година.