Јахтата на Путин бега кон Арктикот

Москва – Суперјахта вредна 120 милиони евра, за која се верува дека му припаѓа на Владимир Путин, бега од Европа за да избегне можни украински напади со беспилотни летала. Луксузниот брод „Грејсфул“, долг 82 метри, плови по брегот на Норвешка кон северното руско пристаниште Мурманск, каде што се очекува да пристигне во наредните денови. Јахтата е придружувана од два брода на руската морнарица, а целиот конвој е следен од НАТО, објавува „Телеграф“.

Според поморските разузнавачки и сателитските снимки, јахтата е фотографирана со мрежи против беспилотни летала што ги покриваат нејзините палуби. Ја придружуваат тешко вооружениот разурнувач од класа I „Североморск“ и спасувачкиот и патролен брод „Воевода“ од 7.500 тони. Висок извор од НАТО потврди дека алијансата го следи конвојот и дека германски и дански патролни бродови ги придружуваат бродовите додека минуваат низ Балтичкото Море.

Се верува дека Путин неколку пати бил на јахтата, а документите на американската влада укажуваат дека тој пловел со неа по Црното Море со белорускиот претседател Александар Лукашенко во 2021 година. Бродот е опремен со базени со солена и слатка вода, хелиодром, теретана и безбедни владини комуникациски системи. Јахтата била преместена од бродоградилиштето „Блум и Вос“ во Хамбург во руската енклава Калининград само 17 дена пред почетокот на руската инвазија на Украина во февруари 2022 година.

Четири месеци подоцна, САД ја ставија јахтата под санкции како блокирана актива, по што бродот беше преименуван во „Косатка“, што на руски значи „кит убиец“. Јахтата не беше видена во јавноста до минатата недела. Неговиот систем за автоматска идентификација накратко емитуваше сигнал додека минуваше низ Данскиот теснец, но се исклучи во понеделник кога влезе во Северното Море.

Бегство по нападот во Кронштат

Локацијата продолжи да се пренесува од придружниот брод „Воевода“ додека пловеше на север по норвешкиот брег. Се верува дека конвојот се движи кон Мурманск и ќе помине покрај северниот град Тромсе. Џон Форман, кој беше британски воен аташе во Москва до 2022 година, верува дека преместувањето на јахтата е директен резултат на неодамнешните украински успеси. „Тие не сакаат да ризикуваат. Ја преместуваат надвор од дофат на Украинците откако го погодија Кронштат“, рече тој.

Само пред една недела, украински беспилотни летала со долг дострел ја погодија стратешката руска поморска база Кронштат на островот Котлин, околу 20 километри источно од Санкт Петербург. Нападот во Финскиот Залив го погоди еден од ретките модерни воени бродови на Русија, RFS Boiky, покажувајќи ја ранливоста на руската морнарица дури и далеку од украинските фронтовски линии.

Сателитските слики анализирани од The ​​Telegraph откриваат дека базата Кронштат е невообичаено празна по нападот. Во споредба со снимките од среда, 1 јули, имало уште најмалку девет бродови закотвени во пристаништето во јуни минатата година. Сличен напад во ноември минатата година ги погоди фрегатите од класата Гепард Татарстан и Дагестан во Каспиското Море, речиси 1.500 километри од Украина.

Соочен со сознанието дека руската воздушна одбрана не успева да спречи вакви напади, Путин ги преместува своите вредни средства од Балтикот на безбедно.

Експерти: Путин не сака ПР кошмар

Ема Салисбери, поморски експерт и соработник во Прегледот на стратешката одбрана, рече дека присуството на придружните воени бродови покажува дека Путин прибегнува кон „прекумерна заштита“ бидејќи „не е подготвен да ризикува јахтата да биде пресретната“ од бродови на НАТО. „Тоа ми кажува дека Кремљ сега е повеќе загрижен за спроведување на санкции“, рече таа. „Путин не сака ПР кошмар каде што ние ќе ја пресретнеме неговата јахта, а камоли да ја потонеме од Украинците“.

Рускиот претседател во последните месеци станува сè позагрижен за својата безбедност. Во среда, тој го зголеми бројот на членови на федералната безбедносна служба задолжени да го заштитат него и неговото семејство на 812. На персоналот што работи во непосредна близина на Путин му е забрането да користи уреди поврзани со интернет, како што се мобилни телефони, а системи за надзор се инсталирани во домовите на готвачите, телохранителите и фотографите.

Според истрагата на Радио Слободна Европа, која се повикуваше на сателитски снимки, неговиот дворец на езерото Валдај сега има вкупно 27 кули опремени со противвоздушни системи Панцир. Путин во последните години поминува сè повеќе време во своето затскриено одморалиште Валдај, каде што се верува дека неговата долгогодишна партнерка Алина Кабаева, поранешна олимписка гимнастичарка, исто така живее со нивните два сина.

Проблемот со руската „флота во сенка“

Преместувањето на јахтата Грејсфул доаѓа откако Велика Британија го спроведе своето прво независно запленување на санкциониран руски брод, Смиртос. Ова доаѓа три месеци откако премиерот Кир Стармер вети дека ќе преземе мерки против нелегалната флота на Кремљ.

Помеѓу ветувањето на Стармер во март и неговото запленување минатиот месец, повеќе од 200 танкери од таканаречената „флота во сенка“, обвинети за финансирање на војната на Москва, поминаа низ британските води, честопати придружувани од руски воени бродови во рамките на 30 милји од британскиот брег.

Еден таков брод, огромната пловечка работилница на Кремљ, долга 400 стапки, го полнеше горивото и снабдувањето на рускиот воен брод „Адмирал Григорович“ додека беше закотвен во близина на ветерната фарма „Галопер“ покрај брегот на Сафолк. Откако „Смиртос“ беше пресретнат, најмалку 19 други санкционирани бродови од „флотата во сенка“ поминаа низ британските води, според „Старборд Маритим Интелиџенс“.

„Грејсфул“ е втората луксузна јахта поврзана со Путин што бара засолниште надвор од Европа. Минатиот месец, „Викторија“, луксузен брод од 71 метар, ја напушти руската територија Краснодар на Црното Море и се упати кон турското одморалиште Бодрум.

Поморските документи покажуваат дека „Викторија“ е во сопственост на корпорација поврзана со Генадиј Тимченко, добро познат соработник и пријател на рускиот претседател. Сепак, истрагата на независниот руски медиум „Досие Центар“ откри дека бродот го користеле членови на внатрешниот круг на Путин.