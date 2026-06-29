Израел го призна ерменскиот геноцид на Отоманската империја, Турција гневна

Израелската влада официјално призна дека се случил ерменски геноцид од 1915-1916 година во време на Отоманската империја. Одлуката беше едногласна.

„Историска одлука: израелската влада едногласно го одобри предлогот на министерот за надворешни работи Гидеон Саар за признавање на ерменскиот геноцид“, се вели во соопштението на израелската влада.

Гидеон Саар, кој минатата недела објави дека ќе го поднесе законот за признавање на ерменскиот геноцид на гласање, напиша на Икс дека „никогаш не е предоцна да се направи вистинската работа“.

„Израел им се придружува на 32 земји кои ја исполнија својата морална должност со признавање на историската вистина и отфрлање на обидите за нејзино негирање“, напиша Саар.

Во видео изјава на хебрејски јазик, тој исто така рече: „Овој ужасен геноцид, кој се случи пред повеќе од 100 години, а фактите не се предмет на дебата, вклучуваше убиство на 1,5 милиони луѓе и уништување на античко и историско културно наследство“, рече тој, како што цитираше „Тајмс оф Израел“.

„Верувам дека е наш морален императив како Евреи – и секако како држава на еврејската нација – да ја донесеме одлуката што ја донесовме денес“, додаде министерот за надворешни работи.

Израел досега се воздржа од таков потег поради загриженост за дипломатски тензии со Турција. Анкара, вклучувајќи го и самиот претседател Реџеп Таип Ердоган, долго време го обвинува Израел за геноцид во Газа, што Израел го негира. Пред гласањето за текстот, потпретседателот на Турција, Џевдет Јилмаз, ја опиша резолуцијата на Израел како „обид да ги прикријат сопствените злосторства“.

Сар тврдеше дека гласањето „не е „чин на одмазда“ за отвореното непријателство, „заедно со ужасната реторика и непријателските дејствија на Турција, под водство на Ердоган, кон Израел“. Тој додаде: „Понатаму, фактот дека Турција промовира лажни наративи против Израел не ѝ дава имунитет од историските вистини“.

Билатералните односи меѓу двете земји се затегнати од 2023 година поради војната во Газа.

Премиерот Бенјамин Нетанјаху за прв пат во август 2025 година изјави дека го признава ерменскиот геноцид. Во тоа време, Анкара го обвини дека се обидува да „ги искористи минатите трагедии за политички мотиви“.

Над 30 земји-членки на ОН го признаа ерменскиот геноцид, вклучувајќи ги САД, Германија и Русија. Европскиот парламент, исто така, донесе резолуција со која го признава ерменскиот геноцид.