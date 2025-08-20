Избран е градот домаќин за Евросонг 2026

Евросонг 2026 ќе се одржи во Австрија, откако Џеј-Џеј победи на овогодинешниот натпревар во Базел со песната „Wasted Love“.

Организаторите сега го објавија точниот град каде што ќе се одржи натпреварот и кога. Евросонг 2026 ќе се одржи на 12 и 14 мај (полуфинале) и 16 мај (финале) во Виена.

Големото финале на 70-от Евровизиски натпревар ќе се одржи во сабота, 16 мај, во Виенер Штадхале, најголемата затворена арена во Австрија.

Евросонг не е прв пат во Виена

Виена го дели 4-тото место со Копенхаген, Малме и Стокхолм на листата на градови кои најмногу пати биле домаќини на Евровизискиот натпревар. Само Даблин, Лондон и Луксембург го организирале натпреварот повеќе пати.

Виена беше домаќин на првиот натпревар одржан во Австрија во 1967 година, откако Удо Јиргенс победи со песната „Merci, Chérie“ во 1966 година. Исто така, беше домаќин на 60-тото издание на Евровизија во 2015 година, по победата на Кончита Вурст во 2014 година со песната „Rise Like a Phoenix“, а сега ќе биде домаќин на 70-тото издание во 2026 година.

„Горди сме што Виена е избрана“

Мартин Грин, директор на Евровизија, изјави: „ЕБУ е воодушевена што Виена е избрана да биде домаќин на Евровизискиот натпревар во 2026 година. Репутацијата на Виена како еден од најмузикалните градови во светот и нејзината локација во срцето на Европа ја прават совршен град домаќин за 70-тото издание на Евровизија.

Штадхале беше одлично место за 60-тото издание на Евровизија во 2015 година и со нетрпение очекуваме повторно да ги пречекаме делегациите, уметниците и фановите таму следниот мај, кога најголемиот светски музички настан во живо ќе слави 70 славни години од Обединетите од Музика. Заедно со домаќинот ORF и градот Виена, ќе создадеме спектакуларна прослава на музиката што ќе одекне низ целиот свет.“

Градоначалникот на Виена, Михаел Лудвиг, е возбуден што го пречекува светот во австриската престолнина. „Можеме да бидеме горди што EBU и ORF го избраа нашиот град како најсоодветен за домаќинство на еден од најголемите светски настани“, рече тој.

Евросонг со ново лого по две децении

По повеќе од 20 години, Евросонг доби нов визуелен идентитет. Логото на најголемото европско музичко натпреварување е претставено во пресрет на јубилејното 70-то издание и се карактеризира со живописни бои и препознатливото евровизиско срце.

Досегашното лого беше во употреба од 2004 година, а последно освежување доби во 2014. Новиот дизајн го задржува срцето во центарот, кое, според организаторите, „сега чука погласно од кога било“.

„Евровизија отсекогаш била симбол на еволуција – музичка, културна и креативна. Новиот идентитет оддава почит на 70 неверојатни години, но во исто време го води брендот кон возбудлива иднина. Тој е смел, разигран и полн со срце – исто како и самото натпреварување,“ изјави Мартин Грин, директорот на „Песна на Евровизија“. Новото лого е дизајнирано и со цел да биде појасно на дигиталните платформи, да ги обедини сите проекти под заеднички бренд и да обезбеди глобална заштита за членовите на Европската радиодифузна унија (EBU). Организаторите најавуваат дека во периодот што следува ќе бидат претставени нови активности и изненадувања во рамките на прославата на 70 години Евровизија – ера позната под мотото „United by Music“.