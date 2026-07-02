Италија го блокира огромниот пакет помош на НАТО за Украина

Италијанската влада го блокира одобрувањето на пакетот за воена помош на НАТО за Украина за 2027 година во вредност од 79,8 милијарди долари, објави германскиот весник Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), повикувајќи се на дипломатски извори. Ова го доведе во прашање продолжувањето на обврските за финансиска поддршка за Киев за следната година, пишува The New Voice of Ukraine.

Италијанско противење

Амбасадорите на земјите-членки веќе се согласија за нацрт-финална декларација од претстојниот самит, која ѝ гарантира на Украина воена помош, вооружување и обука во вредност од 79,8 милијарди долари за 2026 година. Сепак, прашањето дали истото ниво на поддршка ќе продолжи и во 2027 година останува отворено.

Според FAZ, сојузниците првично предложија да се задржи истото ниво на помош за следната година, но Италија се спротивстави на ова, поради што сè уште не е постигнат конечен компромис. Се очекува амбасадорите на НАТО да одржат дополнителна рунда консултации за да се обидат да ги решат разликите пред почетокот на самитот оваа недела во Анкара.

Структура на пакетот за помош

79,8 милијарди долари што се дискутираат не се сосема нов пакет за спасување. Вклучува 34,2 милијарди долари од програмата за кредити на Европската Унија за Украина и 45,6 милијарди долари за кои сојузниците веќе се согласија на самитот на НАТО во Вашингтон во 2024 година.

Доколку истата обврска се усвои за 2027 година, вкупниот износ на поддршка за две години би достигнал 159,6 милијарди долари. FAZ исто така наведува дека нацртот на конечната декларација содржи и одредба во која се нагласува дека Украина дава важен придонес во зајакнувањето на трансатлантската безбедност.

Подготовки за самитот во Анкара

На 25 јуни, порталот Politico, повикувајќи се на изјавите на дипломатите, објави дека се очекува сојузниците на самитот во Анкара да се обврзат да издвојат неколку милијарди долари за нови договори за производство на оружје, првенствено за да се обезбеди континуирана воена поддршка за Украина.

Самитот на НАТО, 36-иот по ред состанок на лидерите на Алијансата, ќе се одржи на 7 и 8 јули во главниот град на Турција. На 26 април, украинскиот претседател Володимир Зеленски објави дека Украина исто така ќе учествува на самитот.