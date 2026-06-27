Иран ги осуди американските напади врз јужниот брег и го обвини Вашингтон за кршење на мировниот договор

Иран денеска ги осуди американските напади врз повеќе цели долж неговото јужно крајбрежје, обвинувајќи го Вашингтон за кршење на Повелбата на Обединетите нации и на неодамна потпишаниот договор за прекин на воените дејствија.

Во соопштение на иранското Министерство за надворешни работи се наведува дека нападите беа насочени кон крајбрежни објекти за надзор, при што повторно е потврдено правото на Иран на самоодбрана. Министерството соопшти дека иранските вооружени сили возвратија со напади врз цели поврзани со САД.

Техеран ги повика и земјите од Заливот „да не дозволат нивната територија и инфраструктура да бидат користени од агресорски страни за изведување напади“ против Иран.

Воедно, иранските власти ги повикаа Обединетите нации и другите меѓународни организации „да не останат рамнодушни кон очигледното кршење“ на меѓународното право.

САД доцна синоќа соопштија дека изведоа напади врз ирански ракетни, беспилотни и радарски позиции, обвинувајќи го Техеран дека стои зад нападот врз трговски брод кој пловел низ Ормуската Теснина.

Како одговор, Иранскиот Корпус на исламската револуционерна гарда (ИРЦГ) соопшти дека неговите поморски сили нападнаа американски воени позиции во регионот и предупреди дека ќе следува жесток одговор доколку ескалацијата продолжи.

Претходно овој месец, Техеран и Вашингтон постигнаа меморандум за разбирање од 14 точки, со посредство на Пакистан, кој стапи во сила на 18 јуни по електронското потпишување од иранскиот претседател Масуд Пезешкијан и американскиот претседател Доналд Трамп.

Договорот предвидува прекин на непријателствата на повеќе фронтови, вклучително и во Либан, повторно отворање на Ормуската Теснина, укинување на американската поморска блокада врз Иран и продолжување на 60-дневните преговори за траен мировен договор.