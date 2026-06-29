Ирак постави рок за разоружување на проиранските вооружени групи

Ирачката влада објави дека им дава рок на проиранските вооружени групи во земјата до 30 септември да се разоружаат.

Портпаролот на ирачката влада изјави дека сите вооружени групи се известени за рокот, кој се совпаѓа со крајот на мисијата на меѓународната коалиција предводена од САД против Исламската држава.

„По овој датум, сите оружја надвор од контролата на државата ќе бидат гонети“, рече портпаролот.

Некои од вооружените групи одбија да разговараат за прашањето за разоружување, додека присуството на странски воени сили продолжи на територијата на Ирак.

Меѓународната коалиција треба да ја заврши својата мисија до крајот на септември. Во средината на јули, ирачкиот премиер Али аз Зајди ќе ги посети САД.

Со месеци, Вашингтон го повикува Багдад да преземе конкретни чекори за разоружување на групите поддржани од Иран, од кои некои американските власти ги означија како терористички организации. Некои од овие групи извршија повеќекратни напади врз американските воени објекти во Ирак за време на најновата ескалација на тензиите на Блискиот Исток.

На почетокот на мај, САД изјавија дека ќе продолжат со финансиски трансфери и безбедносна помош за Ирак доколку бидат преземени конкретни мерки по тоа прашање.