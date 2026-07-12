Ирачкиот премиер утре ќе го посети Вашингтон, во рамките на неговата прва странска турнеја

12/07/2026 20:40

 Ирачкиот премиер Али ал-Заиди утре ќе отпатува за Вашингтон на разговори со американски дипломати за зајакнување на билатералните врски, при што се очекува за време на посетата да бидат потпишани договори за нафта и гас, соопшти денеска портпаролот на владата.

Заиди ќе биде придружуван од висока делегација, наведе Хајдер ал-Абуди во соопштение што го пренесе државната Ирачка новинска агенција (ИНА). Тој додаде дека ирачкиот премиер за време на патувањето ќе се сретне и со американскиот претседател Доналд Трамп.

За време на посетата, се очекува Ирак и САД да потпишат „меморандуми за разбирање во секторите за нафта и гас, вклучувајќи и договори за ангажирање специјализирани американски компании за зголемување на производствениот капацитет и развој на алтернативни извозни рути, со цел да се намали влијанието на прекините во Ормуската теснина, рече Абуди.

Разговорите во Вашингтон исто така ќе ги опфатат и тековните напори на Ирак за ставање на сето оружје под ексклузивна државна контрола, додаде тој.

Оваа посета ќе ја одбележи првата странска турнеја на Заиди откако ја презеде функцијата во мај, кога го наследи Мохамед Шиа ал-Судани.

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