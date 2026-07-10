Идниот британски премиер повика на поголем притисок врз Израел

Британскиот политичар Енди Бернам, кој веројатно ќе стане нов премиер на земјата, изјави дека Лондон мора да изврши поголем притисок врз Израел во врска со Газа, предизвикувајќи критики од еврејската заедница.

Бернам изјави за The Guardian дека многу луѓе мислат дека владата на лидерот во заминување Кир Стармер не одговорила добро на нападите на Израел во Газа.

„Жал ми е за тоа. Премногу често одговорот не бил доволно добар. Треба да правиме подобро“, изјави тој за весникот.

Тој нагласи дека мора да се направи повеќе.

„Треба да направиме повеќе за да извршиме поголем притисок врз израелската влада. Да, презедовме некои важни чекори… Но, да бидеме искрени, Велика Британија беше предоцна да повика на прекин на огнот. И сега треба да направиме повеќе за да го зајакнеме нашиот пристап. Сосема е неприфатливо што невини Палестинци, вклучително и деца, сè уште гинат“, објасни тој.

Британскиот Претставнички дом и Советот на еврејски лидери изразија значителна загриженост во врска со коментарите за Израел дадени вчера од човекот за кој се очекува да биде следниот премиер на земјата.

„Антисемитизмот не може да се спротистави без да се адресираат сите негови двигатели. Во денешна Британија, ова ги вклучува исламистичките, крајнолевичарските и крајнодесничарските екстремисти кои одат подалеку од критиката на израелската влада до омраза насочена кон Евреите и Израелците. Овие гласови се засноваат на искривени или еднострани извештаи за ситуацијата во Газа и нејзините причини, како и на постојани обиди да се издвои единствената еврејска држава во светот“, рекоа тие.