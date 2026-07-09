Хуманитарецот што организираше проекции на Светското првенство во Газа убиен во израелски напад

Палестински хуманитарен работник кој организирал проекции на натпревари од Светското првенство во Газа беше убиен во израелски ракетен напад непосредно пред натпреварот помеѓу Египет и Аргентина во вторник вечерта. Двајца браќа на возраст од осум и десет години и уште еден маж кој бил на улицата во близина на местото на нападот, исто така, беа убиени.

Мохамед ал-Вахиди, 57, директор на Египетскиот комитет во Газа, со години работел на проекти за помош и развој на палестинската територија. Неодамна, тој организираше прикажување на натпреварите од Светското првенство, што стана добредојдено одвлекување на вниманието од континуираната мизерија на делумно почитуваното примирје, речиси секојдневните израелски напади и додека остануваат на сила строги ограничувања за хуманитарна помош. Израелската војска го потврди нападот, велејќи дека Ал-Вахиди не бил нивна наменета цел и дека ракетата била насочена кон „терорист во военото крило на Хамас“.

Областа Сабра во Газа беше погодена околу еден час пред почетокот на натпреварот од Светското првенство што Ал-Вахиди помогна да се направи достапно за луѓето во градот, кои излегоа во голем број за да го поддржат Египет. Според неговото семејство, тој бил во такси на пат кон кон местото на емитување на натпреварот во Тел ал-Хава кога проектил го погодил автомобилот во кој се наоѓал. Се наведува дека неговиот возач преживеал, но најмалку уште три лица на улицата во близина на автомобилот биле убиени, вклучувајќи ги браќата Фари и Хамза ал-Дери, кои се враќале дома од играње фудбал.

„Бевме собрани на семеен настан кога слушнавме експлозија и ни кажаа дека е погоден автомобил на улицата Ал-Магриби“, рече братучедот на Ал-Вахиди, Абд Алхалек ал-Вахиди. „Кога пристигнав, медицинските екипи веќе ги беа извлекле телата на едно дете и еден неидентификуван маж, додека друг млад човек лежеше на земја со повреди. Некој на местото на настанот ми кажа дека еден од моите роднини е критично повреден и можеби починал. Првите моменти по дознавањето за смртта на Мохамед беа исклучително тешки“, рече тој.

„Тој беше широко сакан и имаше силно присуство на семејните и заедничките собири. Беше познат по своите вештини за јавно говорење и често беше избиран да зборува на локални настани. Беше познат по тоа што им помагаше на луѓето и ги поддржуваше семејствата во нужда.“

Четвртата жртва на нападот беше Ахмед Дагмуш, 30, кој бил во куќата на роднина во близина на експлозијата кога бил погоден од шрапнели.

Братучедот на Дагмуш, Ашур, рече: „Парче шрапнел го удри во грбот и му ги прободе белите дробови. На почетокот не сфати дека е сериозно повреден, но кога забележа крварење, луѓето го однесоа брзо во болница, каде што почина од раните кратко време подоцна. Тој беше љубезен и почитуван млад човек кој работеше напорно за да се грижи за своето семејство. Сакаше да се шегува и да се смее со сите и беше многу сакан од неговите роднини и соседи.“

Портпарол на Израелските одбранбени сили (ИДФ) рече дека ал-Вахиди не бил цел на нападот.

„Вчера, Израелските одбранбени сили (ИДФ) погодија терорист на военото крило на Хамас додека патувал во возило во северниот дел на Појасот Газа“, рекоа тие. „ИДФ е свесен за тврдењето дека цивили биле повредени како резултат на нападот. Инцидентот е во фаза на разгледување. ИДФ жали за секоја штета на нетаргетиранителица и ги презема сите можни мерки за ублажување на таквата штета.“

Портпаролот немаше понатамошен коментар за тоа дали наменетата цел била убиена или повредена.

Повеќе од 1.000 Палестинци се убиени од израелски воени акцији откако во октомври беше прогласено прекинот на огнот со посредство на САД, а речиси 3.500 се повредени. Израелската армија сè уште директно окупира повеќе од 60% од Појасот Газа, не е дозволена никаква значајна реконструкција, оставајќи ја цивилната инфраструктура и здравствените и образовни услуги во урнатини.

Независна истражна комисија на ОН во извештајот минатиот месец изјави дека палестинските деца биле намерно таргетирани и убивани од Израел за време на војната, вклучително и периодот по прекинот на огнот. (Гардијан)