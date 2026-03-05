Холивудските продуценти го прогласија „Една битка по друга“ за најдобар филм

Лос Анџелес – Филмот „Една битка по друга“ на Пол Томас Андерсон беше прогласен за најдобар филм од холивудските продуценти во саботата, продолжувајќи ја својата серија награди пред Оскарите.

Победата на Наградите на здружението на продуценти (PGA) го зацврстува филмот, за подемот на екстремизмот во Соединетите Држави, како фаворит за главните награди на Оскарите, со кои се завршува сезоната на холивудски награди.

Филмот на Андерсон, кој го прикажува ловот на поранешните крајнолевичарски револуционери од страна на еден бел супремацист, се чини дека е предодреден за Оскар за најдобар филм, откако веќе обезбеди бројни награди.

Од почетокот на јануари, освои главни награди од американски филмски критичари и холивудски режисери, а го доби и Златниот глобус за најдобра комедија.

„Ова е огромна чест, ви благодарам многу“, рече Андерсон во својот говор за прифаќање.

Режисерот потоа им се обрати на раководителите на „Ворнер Брос“, престижното студио кое го дистрибуираше филмот и кое наскоро ќе биде купено од „Парамаунт Скајденс“.

„Долго мавтајте, што и да носи иднината. Тоа е една битка по друга“, рече тој.

Наградите на продуцентскиот еснаф се доделуваат годишно од страна на синдикатот, кој има повеќе од 8.000 членови.

Тие се сметаат за сигурен показател за Оскарите, а победниците многу пати ја запечатуваат наградата за најдобар филм на Оскарите.

– 13 номинации за Оскар –

„Една битка по друга“ се гордее со ѕвездена екипа.

Леонардо Дикаприо игра експерт за експлозиви вклучен во крајно левичарско движење каде што се заљубува во револуционерен жаргон, игран од Тејана Тејлор.

Но, години подоцна, војник кој се бори за бела супремација (Шон Пен), кој претходно ги лови, повторно се појавува, принудувајќи го поранешниот експерт за бомби да се врати во акција за да го спаси своето дете.

Во својата потрага, тој се среќава со карате мајстор сличен на зен (Бенисио дел Торо), кој е воодушевен што му помага на поранешниот револуционер.

Адаптиран од романот „Вајнленд“ на Томас Пинчон, филмот ја прикажува непомирливата Америка, растргната од политичкото наследство на Ку Клукс Клан и движењето „Црна моќ“, каде што сè се решава преку насилство.

Филмот доби 13 номинации за Оскар, вклучувајќи по една за секој од главните актери.

Но, тоа беше помалку од неговиот главен конкурент за Оскар, „Грешници“ на Рајан Куглер, кој доби 16 номинации.

Победниците ќе бидат објавени на 15 март на 98-тото доделување на наградите Оскар во Холивуд. (АФП)