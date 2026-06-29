Гутереш го осуди „немилосрдното“ ширење на еврејските населби на Западниот Брег

Генералниот секретар на Обединетите нации, Антонио Гутереш го осуди „немилосрдното ширење“ и зголемувањето на бројот на еврејски населби на Западниот Брег, што ја влошува најголемата криза со раселување во регионот од 1967 година, според извештајот на светската организација.

Во кварталниот извештај за ситуацијата на Западниот Брег, окупиран од Израел во 1967 година, Гутереш „силно го осуди немилосрдното ширење и зголемување на бројот на еврејски населби во регионот, вклучително и преку изградба на таканаречени населби, што се одвива паралелно со интензивирањето на насилството од страна на доселениците против Палестинците“.

„Овие настани дополнително ги поттикнуваат тензиите, ја зацврстуваат нелегалната израелска окупација, го поткопуваат правото на палестинскиот народ на самоопределување и го загрозуваат постоењето на целосно независна и суверена палестинска држава со неповредлив територијален интегритет“, рече генералниот секретар на ОН.

Во извештајот на ОН, исто така, се осудува насилството извршено од еврејските доселеници, заедно „со поддршката на израелските безбедносни сили“, кои „ретко“ ги оправдуваат своите напади.