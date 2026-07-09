Гигантската триумфална порта на Трамп во Вашингтон уште чека „зелено светло“

Вашингтон — Плановите на претседателот Доналд Трамп за изградба на порта што ја менува силуетата во главниот град на државата добива уште еден преглед од федералната комисија чие одобрение му е потребно, но персоналот на агенцијата вели дека проектот треба да се ревидира пред да добие зелено светло.

Националната комисија за планирање на Вашингтон се состанува во четврток, а предложената порта од 76 метри од републиканскиот претседател е една од точките на дневен ред.

Во извештајот, персоналот на агенцијата препорачува комисијата да ја одобри прелиминарната локација и градежните планови за портата. Но, персоналот, исто така, препорачува дизајнот да се измени за да се усогласи со федералниот закон што ги ограничува висините на зградите во центарот на Вашингтон за да се зачува познатата силуета на градот. Комисијата за планирање го применува законот за време на процесот на одобрување.

„Персоналот предлага Комисијата да побара од подносителот на барањето да го ревидира дизајнот на проектот за да се усогласи со Законот за висина на зградите и да се врати во NCPC за конечно одобрување“, се вели во извештајот од 185 страници.

Примената на законот „ќе бара ревизии на дизајнот за прераспределба на висината помеѓу главната структура, кровната конструкција погодна за живеење и статуите“, се вели во извештајот. Но, дури и со препорачаните ревизии, лакот, јавната платформа за набљудување и трите позлатени статуи на врвот сепак ќе ја достигнат посакуваната висина од 250 стапки од страна на Трамп, се вели во извештајот.

Персоналот, исто така, препорачува комесарите да побараат дополнителни информации за сообраќајот на возила околу лакот, предложениот гранитен екстериер и други аспекти на проектот пред Министерството за внатрешни работи, кое ја надгледува службата за паркови, да се врати на конечно одобрување. Трамп сака да го изгради лакот на кружен тек на страната на Вирџинија од Спомен-мостот од Дистриктот Колумбија.

Комисијата за ликовни уметности на САД, посебна федерална агенција, го одобри дизајнот за лакот во мај. Националната комисија за планирање на капиталот ја надгледува изградбата на федерално земјиште во градот и започна со преглед на планот за лакот во јуни.

Противниците на проектот тврдат дека лакот е преголем за силуетата и дека ќе ги наруши внимателно дизајнираните погледи помеѓу Споменикот на Линколн и Националните гробишта Арлингтон, кои требаше да го симболизираат повторното обединување на Северот и Југот по Граѓанската војна.

Но, опозицијата направи малку за да влијае врз членовите на двете комисии, меѓу кои и некои од најблиските сојузници на Трамп. Трамп го назначи Вил Шарф, врвен помошник во Белата куќа, да ја води комисијата за планирање.

Група ветерани и еден историчар ја тужеа администрацијата на Трамп на федерален суд за да ја блокираат изградбата на лакот поради загриженост за нарушувања на видното поле.

Лакот би бил повеќе од двојно повисок од Споменикот на Линколн, кој е висок 99 стапки (30 метри) и близу половина од висината на Споменикот на Вашингтон, висок околу 555 стапки (169 метри).

Трамп минатата година изјави дека лакот може да се плати со неискористени средства од стотиците милиони долари што, според него, ги собрал од корпорации, донатори и други богати луѓе за да платат за изградба на нова сала за балови вредна 400 милиони долари во Белата куќа.

Но, како што се испостави, дел од јавните пари ќе бидат искористени за проектот за балската сала, како и за лакот. Белата куќа не објави проценка на трошоците за лакот. (АП)