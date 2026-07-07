„Ги тестирав луѓето“: Трамп ги критикува членките на НАТО за војната со Иран пред самитот

Доналд Трамп, уште еднаш денес изјави дека е „многу разочаран“ од земјите-членки на НАТО, одговарајќи на прашања од новинарите во Анкара.

За време на средбата со турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган, Трамп ја повтори својата фрустрација од алијансата и рече дека ако самитот на НАТО „не се одржа во Турција, каде што мојот пријател е многу силен лидер, многу силна личност, можно е да не присуствував“.

Трамп, исто така, ги критикуваше земјите-членки за нивната одлука да останат надвор од конфликтот со Иран. „Не бевме третирани добро“, рече американскиот претседател. „Дури и не сакав нивна помош, бидејќи рекоа дека нема да бидат таму, ние инвестиравме билиони долари во НАТО за да ги заштитиме европските земји и другите“.

Тој, исто така, рече дека одлуката на британскиот премиер во заминување, Кир Стармер – доцна да им дозволи на американските сили да ги користат британските воздушни бази за „одбранбени“ напади врз Иран – е „многу непопуларна работа“. Всушност, имаше неколку други фактори – не конфликтот на Блискиот Исток – кои го нарушија угледот на Стармер во Велика Британија.

„Ги тестирав луѓето, тестирав за да видам дали ќе бидат таму или не. Бидејќи долго време велев дека им помагаме, но не сум сигурен дека ќе бидат таму за нас“, додаде Трамп. „Италија нè одби, и Германија нè одби, и Франција нè одби, и тоа е во ред, но знаете, зошто трошиме стотици милијарди долари, а тие не се тука за нас? Ние отсекогаш сме биле тука за нив“.