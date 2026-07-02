Германија обвини Украинец за саботажа на „Северниот тек“

Германскиот федерален обвинител поднесе обвинение против украински државјанин осомничен за саботажа на гасоводите „Северен тек“ во 2022 година, објави германскиот новински медиум „Тагешау“ (АРД) на 1 јули.

Осомничениот е Сергеј Кузнецов, кој беше екстрадиран во Германија во ноември 2025 година.

Серија експлозии во септември 2022 година ги потресоа контроверзните гасоводи „Северен тек“ 1 и 2, уништувајќи три од четири клучни гасоводи што ги поврзуваат Русија и Германија. Нерешениот случај на саботажа поттикна меѓународни шпекулации и спротивставени обвинувања.

Германскиот генерален обвинител Јенс Ромел поднесе официјално обвинение против Кузнецов, што е првпат осомничен за бомбардирањето на „Северен тек“ да биде обвинет, објави „Тагешау“. Тој е обвинет за напади врз цивилна енергетска инфраструктура, воено злосторство според меѓународното право.

Кузнецов е приведен во Хамбург, каде што ќе му се суди.

Германските истражители тврдат дека Кузнецов, поранешен војник, ја водел саботажната група. Тие тврдат дека тој командувал со јахтата „Андромеда“, од која тим нуркачи наводно го извршил нападот врз гасоводите.

Според германските власти, Кузнецов се инкриминирал себеси во телефонски разговори со пријатели и познаници. Истражителите, исто така, велат дека пронашле докази што го поврзуваат со саботажната операција на неговиот мобилен телефон.

Зборувајќи на прес-конференција во Даблин, претседателот Володимир Зеленски рече дека е прерано детално да се коментира обвинението против Кузњецов. Тој, исто така, рече дека Киев ќе комуницира за случајот со официјални лица во Берлин.

„Засега не ги знаеме сите детали од овој процес“, рече Зеленски.

„Официјално не ги добивме сите детали, барем јас не ги видов. Надлежните органи на нашите земји ќе се поврзат и кога ќе добиеме повеќе детали, веројатно ќе можеме да реагираме. Прерано е да се каже сè уште“.

Украинските власти, вклучително и народниот правобранител Дмитро Лубинец, претходно изразија загриженост за условите со кои се соочува Кузнецов во притвор, како што се ограничувањата за мобилни повици, занемарувањето на неговите вегански диететски потреби, ограниченото вежбање на отворено и недостатокот на зимска обувка.

Украинската влада, исто така, негираше каква било вмешаност во наводната саботажа.

Случајот со Кузнецов и другите украински државјани кои ги бара Германија стана дипломатска жариште меѓу европските држави. Германија е единствената земја која сè уште ги истражува експлозиите, додека соседните Данска и Шведска ги прекинаа своите истраги во 2024 година без да повикаат никого на одговорност.

Кузњецов беше уапсен во август 2025 година во близина на италијанскиот град Римини врз основа на европска потерница. Во октомври, Врховниот суд на Италија ја поништи одлуката за негова екстрадиција во Германија, враќајќи го случајот на нов панел судии.

Полските власти приведоа уште еден украински државјанин, идентификуван како Володимир З., во случајот со саботажата на Северниот тек во септември 2025 година. Полскиот суд подоцна ја отфрли неговата екстрадиција во Германија, а полскиот премиер Доналд Туск изјави дека осомничениот е ослободен од притвор.

Газоводите „Северниот тек“ беа изградени за транспорт на руски гас до Западна Европа. Пред целосната инвазија на Русија на Украина, над половина од рускиот гас наменет за Германија течеше низ „Северниот тек 1“.

Газоводот „Северниот тек 2“, кој никогаш не стана оперативен, долго време беше жариште во европската енергетска политика. Дури и пред тоталната војна, критичарите велеа дека таа ја продлабочила зависноста на Германија од рускиот гас и ја поткопала европската енергетска безбедност.

И двата цевководи моментално не се во функција.